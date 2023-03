Isamaa ja Keskerakond on maksude teemal eriarvamusel

"Rahandusministeeriumi signaalid, mida ametnikud annavad, on üks. Teine on see, mida otsustavad poliitikud, kes vaatavad üle välja. Rahandusministeerium vaatab finantsmajanduslikult kitsalt kogu Eesti arengule. Aga kui me vaatame erinevaid vajadusi, mis puudutavad julgeolekut, riigikaitset, koolivõrgu arendamist, tervishoiu olukorda, siis selle vastutuse tervikust ja need otsused tuleb langetada ikkagi poliitikute poolt," ütles Seeder.

"Praeguses olukorras on maksude tõstmine kindlasti vale samm. Seda mitte mingil juhul teha ei tohi. Olukorras, kus inimesed on majanduslikes raskustes, kus ettevõtte konkurentsivõimega on probleeme, kus inflatsioon on olnud äsja rekordiliselt kõrge, minna seda lahendama maksude tõstmisega, on õli tulle valamine ja täiesti vale koht, kust lahendust otsida.

Seedri sõnul saab lahendus olla vaid pikaajaline vaade Eesti riigi arengule, kus ei tohi karta ka laenu võtmist.

"Mina ei kutsu üles praegu laenukoormust järsult suurendama, aga mõistlik investeerimine, mis tõstab ettevõtluse konkurentsivõimet ja seekaudu soodustab majanduse arengut ja niisuguse pikema lahendusega eelarvetasakaalu püüdmine ja oma riigi konkurentsivõime mittevähendamine on kindlasti mõistlikum lahendus kui praegu maksutõusudega inimesi vaesestada ja ettevõtlust tappa," kommenteeris Seeder.

Samuti ei tohiks Seedri sõnul püüda eelarvet kiiresti finantstehniliselt tasakaalu saada, nägemata riigi erinevate valdkondade vajadusi tervikuna.

"Isamaa eelistab igal juhul pikemat konkurentsivõimele toetuvat, investeeringuid, soodustavat, ettevõtlust toetavat lahendust ja selle kaudu Eesti finantsjätkusuutlikkuse tagamist," lisas Seeder.

Ratase sõnul on maksutõus vältimatu

Jüri Ratase sõnul tuleb aga alustada eelarverevisjoniga, liikuda edasi uute maksudega ning samal ajal toetada ettevõtjaid.

"Kindlasti tuleb teha ära see eelarve revisjon. Praegu uus koalitsioon tuleb neljaks aastaks kokku. See on väga õige aeg see eelarverevisjon ära teha. See tähendab tõesti kokkuhoiukohtade leidmist," ütles Ratas.

"Teiseks tuleb ka rääkida läbi maksude küsimus, sest nii suurt kokkuhoidu, nagu see 450 miljonit, iga aasta leida ei ole võimalik," märkis ta.

"Kolmandaks ei tohi ära unustada, et ettevõtlust on vaja tänasel hetkel stimuleerida, on need kontratsüklilised investeeringud, kui on vaja, siis on ka vaja toetada ettevõtlust, et meie ettevõtlus saaks edasi areneda, et meil oleks ekspordivõimekus ja läbi selle loomulikult on töökohad ja laekub riigile ka rohkem makse. Ühtegi nendest kolmest suunast ei saa minu meelest ära jätta," sõnas Ratas.

Rahandusministeerium teatas kolmapäeval, et aastas tuleks riigieelarves leida kokkuhoidu 450 miljonit eurot.