Seni langenud jaekaubanduse müük võib järgmistes kvartalites paraneda

Statistikaameti andmetel vähenes jaekaubandusettevõtete müügitulu veebruaris eelmise aasta sama kuuga võrreldes püsivhindades kuus protsenti. Suurima, 13-protsendilise käibelanguse tegid läbi arvuti-, raamatu-, spordi- ja mänguasjapoed. Suur oli langus ka kodukaupade, kodumasinate ja ehituspoodides.

Neljapäev kell kaks päeval oli Ülemiste keskuse parkla autosid tihkelt täis.

"Meil läks kaks esimest kuud väga hästi. Ja tegelikult ega märtsi üle ka kurta ei saa. Ta ilmselt ei ole nii hea, kuna on tulnud mängu kõik euribori tõusud ja toiduainehinnad on seal kõvasti tõusnud," rääkis Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits. "Rentnikud on rahul. Ja siukest kaubagruppi, mis oleks taandarengus, siin kaubakeskuses nagu küll ei ole," rääkis Pärnits.

Pärnits tõdes, et spordi- ja riidekauba müük sõltub suuresti ilmast. Kuna tänavu on kevad lasknud end pikalt oodata, annab see märtsi käibenumbrites tunda.

Seevastu Kaubamaja kliente ilm ei morjenda. Neil läheb väga hästi.

"Nii kui esimesed päikeselised ilmad tulid, nii me nägime kohe seda kevadkaupade liikumise kiiret algust. Ja juba on alanud ka päris hoogne lõpuülikondade müük," rääkis Kaubamaja tegevjuht Erkki Laugus.

"Meie käibed kindlasti võrreldes eelmise aastaga oluliselt veebruaris kasvasid. Eriti, mis puudutab moekaupade segmenti ja ilukaupade segmenti. Seal me nägime väga olulisi kasve võrreldes eelmise aastaga," rääkis Laugus. "Me kindlasti oleme täna oma müükidelt üle koroona-eelse taseme."

Eesti Panga ökonomist Lauri Matsulevitši sõnul on jaemüügimahud olnud languses eelmise aasta kevadest saadik. "Nüüd selle aasta veebruaris nägime, et see trend jätkus. Kuigi tegelikult eurodes kulutasid inimesed kuskil 80 protsenti rohkem kui mullu veebruaris, siis mahud ikkagi vähenesid, kuskil kuus protsenti," ütles ta.

Ülemiste Keskuse kogemus kinnitab seda. "Kuna inflatsioon on nii suur ja sa vaatad, et rahaliselt võidad, eks ole aga kui sa inflatsiooni maha võtad, siis ta võib olla nii nulli ligidal. Tükkide koha pealt ju räägitakse ikka, eriti toidupoed, et käibed on suured, aga seda lihakilo või vorstikilo müüakse vähem," rääkis Pärnits.

Eesti Pank prognoosib, et järgmistel kvartalitel hakkab jaekaubanduse käekäik taas paranema.

"Jaekaubanduse mahud hakkasid vähenema juba eelmise aasta kevad-suvel, eelmise aasta teine pool oli juba selline üsna nõrk. Selle aasta teises pooles võime siis oodata kosumist sellise üsna nõrga baastaseme pealt," ütles Matsulevitš.