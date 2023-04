Euribori tõusu tipp saabub analüütikute hinnangul sügisel

Vastakad ootused keskpankade rahanduspoliitilistele otsustele on ka intresside keskkonna muutnud üsna ennustamatuks. Turuosaliste ootus on praegu, et euribori tõusu tipp jääb sügisesse, millele järgneb väike langus.

Eesti Panga majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja Rasmus Kattai ütles sel nädalal, et rahaturgudel oodatakse, et euribor tõuseb ning tipp peaks saabuma tänavu sügise paiku. Ehkki Eestile pakub huvi ennekõike kuue kuu euribor, millega on seotud paljude inimeste kodulaenud, siis tulevikutehinguid tehakse kolme kuu euriboriga ning seega tuleb prognoosimisel võtta aluseks kolme kuu ja kuue kuu euribori senise vahe.

"See tähendab, et kui kolme kuu euribori tipp saavutatakse sügisel 3,6 protsendi juures, peaks kuu kuu euribor jääma alla nelja protsendi," lausus Kattai.

SEB panga majandusanalüütik Mihkel Nestori sõnul võib euribor tõusta ka Eesti Panga poolt prognoositust kõrgemale.

"Euroala majandust ohustab endiselt liigkõrge inflatsioon, mille kontrolli alla saamiseks on intressimäärade tõus ainuke võimalus. Ühel analüütikul ei ole võimalik olla targem kui turg, ent jätaksin avatuks võimaluse, et euribor võib olla Eesti Panga prognoositud tasemest ka kõrgem," ütles Nestor ERR-ile.

Nestor lisas, et pikemas plaanis tundub usutav, et inflatsiooni kontrolli alla saamisel Euroopa Keskpank oma intressimäärasid alandab, mis omakorda viib madalamale tasemele ka euribori.

Swedbankist öeldi ERR-ile, et nende ootus on, et Euroopa Keskpank tõstab baasintressimäära veel kaks korda 0,25 protsendipunkti võrra ning see kajastub ka euriboris.

"Praeguste ootuste järgi jõuab kuue kuu euribor nelja protsendi alla ja hakkab siis taas langema," ütles Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Intressid on muutunud tavapärasest ettearvamatumaks

Ka LHV majandusanalüütik Kristo Aab ütles, et sügisesse prognoositud euribori tipp tähendab, et ka turud ootavad keskpangalt kevadsuvel vähemalt paari intressitõstet, aga ilmselt senisest aeglasemas tempos.

"Euroopa Keskpank on selgelt väljendanud valmisolekut tõsta intresse praegusest tasemest kõrgemale ning hoida neid seal pikema ajaperioodi jooksul," ütles ta.

Aabi sõnul on viimastel kuudel turuosaliste ootused liikunud korduvalt üles-alla ehk vaade intressikeskkonnale on muutunud tavapärasest ettearvamatumaks.

"Veel loetud nädalad tagasi nähti kuue kuu euribori tippu pigem 4,5 protsendi juures, kuid võbelused pangandussektoris nii Ameerikas kui Euroopas surusid ettevaatava intressikurvi taas allapoole," ütles ta.

Aasta lõpuks pakuvad turud praegu 3,3 kuni 3,5 protsendi taset.

Nestor märkis, et Silicon Valley Banki probleemide järel tekkis turul ootus, et hullema ära hoidmiseks peavad keskpangad intressimäärade tõstmise lõpetama ja keskenduma pangandussektori stabiliseerimisele.

"Pikemas plaanis tuleb küll pidada tõenäoliseks, et euribori tulevikutehingute hind võib jõuda tagasi tasemele, mida turud ennustasid enne Silicon Valley Banki juhtumit. Euroopa pangad on hästi kapitaliseeritud ja alluvad keskpanga rangele järelevalvele, mistõttu tundub Silicon Valley Banki sarnase juhtumi kordumine siinmail välistatud," lausus ta.