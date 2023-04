WSJ: sanktsioonide tõttu ei saa Vene reisilennukid enam vajalikku hooldust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa lennufirmade lennukid ei saa enam Moskva-vastaste sanktsioonide tõttu vajalikku hooldust. Venemaal muutub lendamine seetõttu üha ohtlikumaks.

Venemaa alustas eelmise aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas. Lääneriigid kehtestasid siis karmid Moskva-vastased sanktsioonid. Venemaal on nüüd piiratud ligipääs seadmetele, tarkvarale ja tehnilistele oskustele, mis on vajalikud, et reisilennukeid saaks korralikult hooldada, vahendas The Wall Street Journal.

Lääne ametnikud ütlesid, et võtsid konkreetselt sihikule Venemaa majanduse tugisamba, mis sõltub lääne impordist. Venemaa lennufirmad aga jätkavad tegutsemist. Eelmisel aastal vedasid Vene lennufirmad umbes 95 miljonit reisijat.

Boiengu ja Airbusi lennukid moodustavad umbes 77 protsenti Venemaa lennukipargist. Need kaasaegsed lennukid vajavad tihti tarkvarauuendusi ning varuosi. Hooldust peavad tegema kvalifitseeritud eksperdid.

Sanktsioonide tõttu kadus Vene lennufirmadel aga igasugune kontakt lääne partneritega. Sajad Vene lennukid pole läbinud korrapärast hooldust. Kontrollid tuleb läbi viia kindlal ajal, lähtudes lennatud tundidest või õhkutõusmiste ja maandumiste arvust.

"Ilma korralikult läbi viidud kontrollita on lennukeid keerulisem hooldada," ütles lennunduse ekspert Karl Steeves ajalehele The Wall Street Journal.

Neid suuremaid hoolduskontrolle on kahte tüüpi. C kontroll peaks toimuma umbes iga kahe aasta tagant. Põhjalikum D kontroll peaks toimuma iga kuue kuni kümne aasta tagant. Eelmisel aastal pidi C-kontrolli läbima 170 Vene lennukit. Umbes 55 lennukit pidi minema D-kontrolli. Veel 159 lennukit peavad sel aastal läbima C-kontrolli. Sanktsioonide tõttu ei saa Venemaa neid kontrolle teha.

Boeing ja Airbus uuendavad regulaarselt ka lennukite tarkvara. Sanktsioonide tõttu kaotas Venemaa lennundussektor ligipääsu ka nendele uuendustele.

"Oleme mures lennukite töökindluse pärast," ütles veebruaris Airbusi juht Guillaume Faury.

Airbusi pressiesindaja ütles, et firma järgib USA ekspordikontrolli eeskirju.

"Puudub seaduslik viis, kuidas lennukite osad jõuaksid Venemaale. Kõik tarnijad, lennufirmad või hooldusfirmad, kes pakuvad Airbusi osi Vene lennufirmadele, jäetakse Airbusi klientide nimekirjast välja," ütles pressiesindaja.

Boeingu pressiesindaja kinnitas samuti, et firma lõpetas tehnilise toe pakkumise Vene klientidele. Samuti ei saa Vene firmad enam Boeingult osta varuosi.

Varem aitasid Venemaa lennufirmasid kontrollide läbiviimisel Hiina firmad. Pärast sanktsioonide kehtestamist hiinlased enam Venemaa firmasid ei aita. Jaanuaris hoiatas USA Türgi ametnikke, et nad ei osutaks teenuseid nendele lennukitele, mida kasutavad Vene lennufirmad.