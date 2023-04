Valitsusliidu loojad loodavad laupäeval avaldada ministrid ja koalitsioonileppe

Laupäeval toimuvad Tallinnas Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogud ja Tartus Eesti 200 üldkogu. Kuna Eesti 200 üldkogu koguneb Tartus, osaleb erakonna esimees Lauri Hussar sellel videosilla vahendusel.

Vahetult enne volikogusid kogunevad ka erakondade juhatused.

Reformierakond ütleb eeldatavalt oma ministrikandidaadid välja pärast juhatuse koosolekut ja enne volikogu kogunemist. Sotsid plaanivad oma ministrikandidaadid avalikustada pärast volikogu koosolekut. Tõenäoliselt avalikustab oma ministrikandidaadid laupäeval ka Eesti 200.

Koalitsioonileppe tekst saab avalikuks siis, kui kõigi kolme erakonna volikogud on selle heaks kiitnud. Sel juhul annavad kolme erakonna esindajad laupäeval ka ühise pressikonverentsi.

Esmaspäeval koguneb esimest korda uue riigikogu koosseis ja valitakse riigikogu juhatus. Riigikogu Valges saalis allkirjastavad kolme erakonna esimehed koalitsioonileppe.

Arutatakse veel rahaküsimusi

Neljapäeval oli aga lõplik kokkulepe saavutamata ning erakonnad vaidlesid veel sisu üle.

Reformierakonna esindaja Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et koalitsioonileppe tekst ei ole veel sealmaal, kus komakohtasid silutakse, vaid endiselt käivad sisulised vaidlused põhiliselt eelarve üle.

"Põhifookus on praegu sisul ikkagi. Eks see eelarve on alati keeruline, me seal otsime neid kokkuleppeid," sõnas ta.

Võrklaev märkis, et kõik töötavad selle nimel, et koalitsioonilepe saaks laupäevaks valmis, aga lõplikud kokkulepped ei ole veel tehtud. "Ma ise usun ja loodan, et see on nii. Aga kui küsida, kas see on 100 protsenti kindel, siis enne kui ei ole lõplikku kokkulepet, siis ei ole midagi," rääkis Võrklaev.

Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas ütles, et koalitsioonileppe tekst on valmis. "See tuleb uuesti üle lihvida loomulikult, aga me käisime sõnastused ja kõik lahkhelilised punktid läbi kolmapäeva öösel," sõnas Kallas.

Praegu läheb Kallase sõnul põhiline pingutus selle peale, et teha selgeks, milliseid rahalisi lubadusi erakonnad veel lepingusse sisse saavad.