Reformierakond avalikustas oma valitsusdelegatsiooni

Peaministrina jätkab Kaja Kallas. Teised Reformierakonna ministrikohad jagunevad järgmiselt: sotsiaalkaitseministrina jätkab Signe Riisalo, justiitsministriks saab Kalle Laanet, rahandusministriks Mart Võrklaev, Hanno Pevkur jätkab kaitseministrina, Heidy Purgale läheb kultuuriministri portfell ja Kristen Michal saab loodava kliimaministri koha.

Kallas ütles ERR-ile, et uus valitsus kaotab ära kaks ministrit ning ministeeriumide reform peaks tooma kokkuhoiu.

"Me paneme tegelikult ministeeriumid kokku. Tuleb uus kliima- ja elukeskkonnaministeerium, kuhu liiguvad osad teemad majandusministeeriumist. Ja uus regionaalministeerium, kus rahandusministeeriumist kaob ära riigihalduse minister ja majandusministeeriumist kaob ära ettevõtluse- ja IT- minister. Ja me koondame need protsessid kahe ministeeriumi alla. See saab olema kindlasti keeruline, aga ta peab vastama nendele väljakutsetele, mis meil hetkel on," lausus Kallas.

Riigikogu aseesimeheks saab Toomas Kivimägi, rahanduskomisjoni esimeheks Annely Akkermann, väliskomisjoni esimeheks Marko Mihkelson, sotsiaalkomisjoni esimeheks Õnne Pillak, maaelukomisjoni esimeheks Urmas Kruuse ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimeheks Jürgen Ligi.

Reformierakonna fraktsiooni hakkab juhtima Erkki Keldo. Fraktsiooni aseesimeesteks saavad Liina Kersna ja Yoko Alender.

Lisaks on koalitsioonilepingu järgi Reformierakonna täita riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni aseesimehe, riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimehe ning Euroopa komisjoni voliniku ametikohad.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ministrikohtadest on teada, et Lauri Läänemets jätkab siseministrina, Riina Sikkut saab terviseministriks ja Madis Kallas regionaal- ja maaeluministriks.

Eesti 200 ministritest läheb Margus Tsahknale välisministri portfell, Tiit Riisalost saab IT- ja majandusminister ja Kristina Kallasest haridusminister.

Spiikri kohale esitatakse Eesti 200 esimees Lauri Hussar.

Kaja Kallas kommenteeris, et tema eelistus on, et erakondade esimehed on valitsuses, aga lõpuks otsustab siiski koalitsioonipartner.

Laupäeva keskpäeval algavad erakondade volikogud, kus antakse koalitsioonileppele heakskiit. Avalikkusele tutvustatakse lepet pärastlõunal toimuval pressikonverentsil.