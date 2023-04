Ilm läheb soojemaks, kuid oodata on vihmahooge

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Paiguti on udu ja sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Lõuna-Eestis. Tuul puhub valdavalt idakaarest 1 kuni 5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +4 kraadini.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib sadada hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 3 kuni 8 kraadini.

Päev on vahelduva pilvisusega. Hooti sajab vihma, paiguti on äikest. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 15, tuulele avatud rannikul 4 kuni 9 kraadi.

Kolmapäeva öösel ja ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool hoovihma, on äikeseoht. Öine õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, päeval on sooja 12 kuni 16, tuulele avatud rannikul 4 kuni 7 kraadi.

Neljapäeval on sajuhooge kohati, kuid tuul läheb eelkõige põhjarannikul tugevamaks. Öösel on sooja 1 kuni 6, päeval 9 kuni 15, tuulele avatud rannikul 3 kuni 7 kraadi.

Reedel ja laupäeval läheb ilm kuivemaks, aga üle terve maa tuulisemaks ja ühtlasi ka jahedamaks. Reede öösel on õhus veel plusskraadid ning päeval sooja 9 kuni 14 kraadi, rannikul 5 kraadi ümber.

Laupäeva öö toob kohati miinuskraade ning päevgi on paar kraadi eelnevast jahedam.