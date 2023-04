ERM-i endise näitusemaja ostuks tuli viis pakkumist

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) pani hoone enampakkumisele alghinnaga 730 000 eurot. Enampakkumise tähtaeg kukkus teisipäeval kell 14.

RKAS-i kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva ütles ERR-ile, et kirjalikule enampakkumisele laekus viis pakkumist ja tulemused tehakse avalikuks järgmisel nädalal.

ERM-i näitusemaja saatuse otsustamine toppab juba alates 2017. aastast, mil hoone juba korra oli enampakkumisel, ent toona RKAS tühistas selle.

2020. aasta suvel edastas ERR, et pärast 2017. aastat märkimisväärseid edasiminekuid olnud ei ole ning kõne all olid järgmised variandid: siiani Kuperjanovi tänaval tühjalt seisev maja müüakse otsutuskorras Tartu linnale, selle saab 2017. aastal enampakkumise võitnud korporatsioon Sakala või korraldab Riigi Kinnisvara AS (RKAS) uue avaliku enampakkumise. Viimane stsenaarium ongi nüüd käiku läinud.

Üliõpilaskorporatsioon Sakala vilistlaskogu otsustas 2017. aasta aprillis osta RKAS-ilt enampakkumise ja läbirääkimiste käigus ERM-i näitusemaja ja pakkus selle eest 610 000 eurot. Sakala plaanis hoone anda pikaajalisele rendile Tartu linnavalitsusele, et selles saaksid tegutseda Tartu sotsiaal- ja kultuuriasutused.

Kuna aga Tartu linn soovis saada hoonet endale, viidates avalikule huvile ja saates vastavasisulise kirja toonasele riigihalduse ministrile Mihhail Korbile, tühistas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) enampakkumise ning peatas hoone müügi protsessi.

Seejärel otsustas riik võõrandada hoone Tartu linnavalitsusele hinnaga 500 001 eurot lähtuvalt kinnistu avalikes huvides kasutamise eesmärgist, ent RKAS-i toonane juht Urmas Somelar keeldus hoonet enampakkumise hinnast ligi 100 000 eurot odavamalt Tartu linnale müümast.

2017. aasta juulis tegi RKAS-i nõukogu üldkoosolekule ettepaneku, et ERM-i endine hoone tuleks panna kas uuele avalikule enampakkumisele või tagastada riigile RKAS-i aktsiakapitalist väljaarvamise teel.

Müügis olev kinnistu kuulus ajalooliselt üliõpilaskorporatsiooni Sakala liikmetele. ERM-i näitusehoone aadressil Kuperjanovi 9 ehitati arhitekt Ain Amjärve projekti järgi aastal 1964 Tartu Raudteelaste Klubi hooneks, ERM tegutses seal aastast 1993.