USA inflatsioon aeglustus märtsis viie protsendini

Hinnatõus oli märtsis Ameerika Ühendriikides vaid viis protsenti võrrelduna eelmise aasta märtsiga. See on kõige aeglasem tarbijahinna indeksi tõus USA-s viimase kahe aasta jooksul, teatas The Wall Street Journal.

Viis protsenti on madalam kui veebruarikuine kuue protsendi suurune hinnatõus, kuid hinnakasvu surve võib siiski jätkuda. Enne koroonapandeemiat oli inflatsioon USA-s keskmiselt 2,1 protsenti. Föderaalreserv on võtnud sihiks hoida hinnakasv riigis kahe protsendi kandis.

Alusinflatsioon (core prices või core inflation inglise keeles) tõusis võrrelduna eelmise aasta märtsiga 5,6 protsendini. Veel kuu varem oli alusinflatsioon 5,5 protsenti. Alusinflatsiooni hulka ei arvestada energiakandjate ega toidu hindu, kuna need kõiguvad palju. Ökonomistid peavad alusinflatsiooni tulevase inflatsiooni hindamisel täpsemaks indikaatoriks.

TS Lombardi peaökonomist Steve Blitz ütles The Wall Street Journalile, et märtsi kuu andmed ei muuta USA Föderaalreservi jaoks põhimõtteliselt olukorda, kuna hinnatõusu probleem ei lahene iseenesest ning selleks on vaja kõrgemat töötuse määra.

USA Föderaalreserv on tõusnud intressimäärasid viimase aasta jooksul üheksa korda, et majandust jahutada ja inflatsiooni kontrolli alla saada. USA majandustegevusele on mõjunud ergutavalt koroonapandeemia tekitatud tarneahelate tõrgete lõppemine ning tööjõu puudus.