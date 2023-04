Saue vallavanem: üksikisiku tulumaksu võiks teha kohalikuks maksuks

Koalitsioonileping on üsna üldsõnaline omavalitsuste suhtes, meediast on nüüd infot tulnud, aga teadmatust on palju, nentis Laisk. "See ümberjagamine, et võtta rikkamatelt omavalitsustelt umbes 30 miljonit eurot ära ja suunata vaesematele omavalitsustele, seda ma õigeks ei pea," märkis ta Vikerraadio hommikusaates.

"Kui juba mindi omavalitsuste autonoomia tugevdamise teed, siis oleks võinud teha üksikisiku tulumaksu kohalikuks maksuks, minna Skandinaavia teed. Aga seda ei tehtud," lisas Laisk.

Koalitsioonilepingus seisab: "Suurendame kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat. Võimaldame kohalikele omavalitsustele suuremat paindlikkust kohalike maksude kehtestamisel. Tasakaalustame omavalitsuste tulubaasi, et vähendada valglinnastumise ja regionaalse mahajäämuse negatiivseid mõjusid, arvestades mh rahvastiku jaotust ja töökohtade paiknemist." Intervjuudes on uue valitsuse poliitikud nimetanud võimalust rikkamate ja vaesemate valdade vahel tulusid viimaste kasuks ümber jagada.

Maamaksu tõusu vabaks lubamine, et omavalitsuste tulubaasi tugevdada - selle viis ja aeg on küsitavad, ütles Laisk. Tema sõnul jätab see mulje, et hea riik vabastas inimesed kodualuse maa maamaksust ja nüüd tuleb paha omavalitsus ja hakkab inimesi maksustama.

Liiga suurt täiendavat tulu omavalitsused isegi maamaksu maksimaalmääras kehtestades ei saaks.

"Täna annab see kaks protsenti maksutuludest, uue seaduse järgsete maksumääradega oleks võimalik tõsta kuue protsendini. Isegi maksimaalse määra juures annakse see Saue vallale juurde kaks miljonit," ütles Laisk.

Samas ainuüksi käibemaksu tõusuga maksab Saue vald riigile 200 000 eurot tagasi.

Laisk tõdes, et Eesti kinnisvaramaksud on Euroopa kõige madalamad.

Koalitsioonileping ei räägi Parempoolsete erakonda kuuluva vallavanema sõnul kuigi palju sellest, kuidas majandust kasvama panna. "Majanduskasvu ei tohi jätta tahaplaanile suure ümberjagamise kõrval," märkis ta.

Laisk ütles, et kontratsükliline majanduspoliitika oluline, millal võtta laenu ja kuhu see raha paigutada, et 10-15 aasta pärast hakkaks see tagasi tooma ühiskonnale.