Autoostjad on hakanud eelistama vähemsaastavaid sõidukeid

Auto müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) liikmed loodavad, et kehtestatav automaks tuleks võimalikult lihtne ja et otsustajad enne ka nendega nõu peaks.

"Kindlasti on mõistlik maksustada sõidukid nende heitmete ehk CO2 järgi," rääkis AMTEL-i tegevjuht Meelis Telliskivi.

Telliskivi nentis, et kuigi Eesti autopark on üldiselt üsna vana, raskepärane ja seega ka saastav, on inimeste mõtlemises juba muutus teadlikkuse suunas toimumas.

"Ostetakse endale selline auto, mis on vajalik. Kui mingi aeg tagasi osteti mida suurem, seda parem, aga täna inimesed väga ratsionaalselt vaatavad kütusekulu ja kõike sellist sinna juurde," ütles Telliskivi.

"Hästi populaarseks ostjate seas on muutunud hübriidautod, s.o sisepõlemismootorid, millel peal ka elektrimootorid. Nende kasv on olnud suurem. Muus osas on turg olnud suhteliselt stabiilne," sõnas Telliskivi.

"Mis silma torkab, on see, et küsitakse, tellitakse ja ostetakse elektrisõidukeid. See on tulnud hüppelise kiirusega peale ja seda on näha kindlasti," ütles automüüja Mobile.ee juhataja Silver Havamaa.

Sama tendentsi täheldavad ka liisinguandjad.

"Natuke on seda näha küll. Me hinnastame eraldi keskkonnasõbralikke autosid, mis ongi väiksema CO2 heitmetega. Me näeme, et nende hulk on kasvanud. Esimeses kvartalis meie liisingumüügist need moodustasid juba pea 20 protsenti," ütles Swedbanki erakliendi autode finantseerimise valdkonnajuht Karin Saar.

Havamaa arvab, et mingit olulist mõju automaksul turule ei ole. "Mina arvan, et paanikaks ei ole põhjust, midagi hullu ei ole, riigil on raha vaja, siis on vaja ja kellegi ostuotsust see muutma ei hakka, kuna jämedama matemaatika järgi ma pakun – see on mõnisada kuni mõni tuhat eurot aastas," ütles ta.

Küll usub ta, et lähema aasta jooksul automüük elavneb, sest kõik kel autoost plaanis, püüavad tehingu enne uue maksu tulekut ära teha.