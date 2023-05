USA esindajatekoja spiiker Vene reporterile: olen Ukraina toetamise poolt

USA esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy kinnitas Ria Novosti reporteri küsimuse peale, et ta toetab Ukraina abistamist ja hääletab Kongressis selle poolt. McCarthy on varem esinenud Ukraina abistamise suhtes kriitiliste seisukohtadega ning ta sai spiikri kohale enda erakonna radikaalsema tiiva toetuse najal, kes evivad sarnast skepsist.

Ameerika Ühendriikide vabariiklasest esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy kinnitas Jeruusalemmas peale Knessetile peetud kõne, et ta hääletab Ukrainale antava abi poolt ning toetab Ukrainat. McCarthy sõnas sedasi Vene uudisteagentuuri Ria Novosti reporteri küsimuse peale. Ria Novosti reporter ütles oma küsimuse käigus "Me teame, et te ei toeta praegust piiramatut ja kontrollimatut relvastuse ja abi saatmist Ukrainale," vahendas The New York Times.

Samuti lisas Kevin McCarthy, et ta ei toeta mida Venemaa on Ukrainas teinud ning ta ei toeta Venemaa poolt laste tapmist. "Ja me jätkame toetamist, sest ülejäänud maailm näeb seda nagu see on," lisas spiiker.

Kevin McCarthy sai jaanuaris esindajatekoja spiikriks peale mitmeid valimisvoore, mille käigus ta pidi tegema järeleandmisi enda erakonna radikaalsematele liikmetele, kellest mitmed on Ukraina sõjalise ja majandusliku abi andmise osas kriitilised. McCarthy on varem avalikult nõudnud, et Ukrainale antavat abi tuleb rohkem kontrollida ning et antav abi ei saa olla piiramatu. McCarthy samas rääkis eelmisel kuul Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga telefoni teel ning ta pole täpsustanud, et mis oli tollase vestluse sisu.

The New York Times tähelepanu, et hiljuti lõpetas Fox News töösuhte telesaatejuht Tucker Carlsoniga, kes väljendas tele-eetris Ukraina toetamise suhtes pidevat skepsist ja kriitikat. Carlsoni juhitud saade oli alates 2016. aastast Fox Newsi põhilisemaid telesaateid ja üks vaadatumaid saateid USA-s. USA kahest suurparteist on konservatiivsema vabariiklaste partei toetajad samuti Ukrainale antud abi suhtes kriitilisemalt meelestatud kui demokraadid.

Semafor: Zelenski suhtles Fox Newsi omanikuga

Eraldiseisvalt teatas hiljuti ajakirjanduslik väljaanne Semafor, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski suhtles kevadel Fox Newsi tegevjuhi Rupert Murdochiga. Semafor rõhutas, et see telefonikõne ei ole USA meedias varem laialdast kajastust saanud. Zelenski ja Murdochi vestlesid telefonikõne käigus Vene-Ukraina sõjast ning meenutasid kahe Ukrainas hukkunud Fox Newsi ajakirjaniku hukkumise aastapäeva.

Ukraina president pidas sarnase telefonikõne Rupert Murdochi poja Lachlan Murdochiga 15. märtsil. Seda kõne mainis Zelenski Ukraina meedias eelmisel kuul. Semafor juhtis tähelepanu, et need vestlused toimusid paar nädalat enne kui Fox News lõpetas Tucker Carlsoniga töösuhte. Ühe allika sõnul ei maininud Zelenski Tucker Carlsoni küsimust oma telefonikõnedes, kuid tema vaated selles küsimuses olid Murdochite perele juba varem teada.

Rupert Murdochile kuulub läbi News Corp ettevõtte mitmed parempoolsed väljaanded USA-s (The Wall Street Journal ja New York Post), Austraalias ja Ühendkuningriigis (The Sun ja The Times) ning Fox Corporationi kaudu ka parempoolse sisuga telekanal Fox News.