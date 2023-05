Põlvkondade vahetus tervishoius seab haiglad keerulise väljakutse ette

Eesti tervishoius on toimumas põlvkondade vahetus ning tööle on jõudnud generatsioon, kes ei soovi enam nii palju tööd teha ja olla öösiti ja nädalavahetuseti valves. See seab haiglad keeruka väljakutse ette.

Ida-Tallinna keskhaigla õendusjuht Kätlin Pallo sai reedel kaks lahkumisavaldust, kus töö öeldi üles, kuna suvel tahetakse puhata. Aga aina sagedamini tuleb arvestada sellega, et osa töötajaid pole nõus suvel täiskoormusega töötama.

"Covidi-perioodil tegid töötajad palju ületunde ja see maksab nüüd selles suhtes kätte, et töötajad on väsinud. Sellest tuleneb töökoormuse vähendamist, aga ka see, et noortel, kes meile tööle naasevad, on hoopis teised ootused. Nemad soovivad, noored sageli tahavad ennast proovile panna erinevates tervishoiuasutustes, lõpetavad natukene kergemini ära töölepinguid," selgitas Pallo.

Meedikute nappusega seisab silmitsi ka Põhja-Eesti regionaalhaigla, kus kohe oleks tööd pakkuda onkoloogidele, erakorralise meditsiini osakonna arstidele ja psühhiaatritele. Haigla kvaliteedijuhi Priit Tohveri sõnul on uute tööpõlvkondade ootused tööle muutunud.

"Tahetakse rohkem rõhku panna töötingimustele, mis neil on, paindlikkusele, tähendusele, mida töö neile annab, arenguvõimalustele – kõik need asjad on hästi olulised uutele töötajatele. Ma arvan, et ka meie suurusega haigla ei saa nina kirtsutada selle peale, kuidas te tahate paindlikke töötingimusi ja rohkem puhata," rääkis Tohver.

Kui haiglas on öötöö ja nädalavahetuse valved möödapääsmatud, siis arstide ja õdede leidmisega on hädas ka tervisekeskused, kus valvetööd ei ole.

Perearst Eero Merilinnu sõnul on esmatasandil jõutud revolutsioonilisse olukorda.

"Täna on nimistu mitteomamine kasumlikum kui omamine. Nimistu mitteomamise puhul on võimalik saada asendusrahasid ja on võimalik turuhinnaga tingida enda tööhinda ehk piltlikult öeldes, kui haigekassa maksab meile teatud raha, siis täna turuhinna järgi soovitakse kaks kuni 2,5 korda rohkem raha," rääkis Merilind.

Tema sõnul on kätte jõudnud aeg, kus pensionile läheb rohkem arste kui ülikoolist juurde tuleb. Nii on perearstidel valida, kas tööd rügades läbi põleda või palgata kallis asendaja.

"Kui me avame selle Pandora laeka, et osad töötavad nii nagu tahavad ja saavad selle eest kaks korda rohkem raha, ja teised töötavad nii nagu haigekassa lepingus ette on nähtud, siis see tekitab meeletut konflikti," ütles Merilind.

Küsimusele, et äkki on Eesti arstide palk liiga kõrge ja neil polegi vaja enam täiskoormusega tööd teha, vastas noorte arstide lahkumist uurinud Tohver nii: "Ärge palun meie palka alandama hakake, sest me peame vaatama, et me konkureerime ka üle lahe tervishoiuteenuste pakkujatega ja seal on see palk kordades kõrgem ja võimalik kaugtööd teha ja seda palka teenida. Me peame arvestama sellega, et konkureerime palju paremal järjel ühiskondadega oma arstide ja õdede palkamisel."