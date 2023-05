Narva laguneva kultuurimaja ette ilmus Mariupoli teatri eest tuttav kiri

"Tegemist on provokatsiooniga. Kahjuks on kiri tehtud samas kirjas, nagu oli kiri Mariupoli teatri ees, mida pommitati. Narva võimude poolt võin öelda kindla "ei" kõikidele provokatsioonidele ja tegudele, mida saab erinevalt mõista. Soovin kõigile täna ja 9. mail arukust ja rahu," ütles Katri Raik esmaspäeval ERR-i venekeelsele uudisteportaalile rus.err.ee-le antud intervjuus.

"Sellised kirjad on vastuvõetamatud. Üldiselt ei tohiks avalikesse kohtadesse midagi kirjutada, sest me räägime meie avaliku ruumi kahjustamisest. Nii ei peaks tegema. See on meie linn. Peaksime seda hoidma. Ja hoidkem ka üksteist ja elagem rahus," lisas Raik.

Linnapea sõnul võttis ta juhtunu pärast ühendust politseiga ning andis linnateenistustele korralduse kiri kõrvaldada.

Ka Narva ühiskonnategelane Oleg Kultajev nimetas kirja provokatsiooniks.

"Poollagunenud kultuurimaja ja seda tänu ka linnavõimudele. See kiri on seal täiesti kohatu. See, et 9. mai puhul toimuvad provokatsioonid, on väga halb ja haiseb halvasti. Väga ebameeldiv, et Eestis käib provokatsioonidele tõukamine nii võimude kui tavaliste inimeste poolt. 9. mai on pidupäev, mida ei tohiks nii vastikud asjad varjutada," ütles Kultajev.

"Soovin omalt poolt õnnitleda kõiki, kes peavad seda päeva pidupäevaks ning kes tähistavad 9. mail võidupüha. See päev pole kindlasti leina ega kurbuse päev. Loodan, et 9. mai möödub ilma provokatsioonideta ning kõik läheb hästi," lisas Kultajev.

Politsei- ja piirivaleamet ei ole veel oma kommentaari juhtunule esitanud.

Satelliidifoto Mariupoli teatrihoonest kirjaga ДЕТИ, mille purustasid Vene väed ja kus varjusid tsiviilelanikud. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Mariupoli draamateatri hoone keldrit kasutasid linnaelanikud Vene vägede rünnakute eest varju otsimiseks ning hoone ette oli selle tähistamiseks, et seal on tsiviilelanikud, kirjutatud ДЕТИ (LAPSED). Vene õhujõud pommitasid hoonet siiski eelmise aasta 16. märtsil, hukkus eri andmetel mitukümmend kuni 600 inimest.