Madis Kallas: käibemaksuerandi kaotamisel tuleb arutada ka leevendusmeetmeid

Majutussektori üheksaprotsendise käibemaksuerandi kaotamist ja maksumäära tõstmist 22 protsendile on kritiseerinud nii hotellid ja restoranid kui ka tööandjate keskliit. Maksumuudatust ei kooskõlastanud ka Tallinna linn, mille hinnangul avaldaks see negatiivset mõju Eesti turismisektori konkurentsivõimele.

Kallas märkis, et kõik ministrid saavad ennekõike avaldada oma arvamust oma ministeeriumist lähtuvalt ning tema vaatab maksumuudatuse mõju regionaalsest aspektist, aga valitsuse liikmed on maksumuudatustes kokku leppinud.

"Minul on peamine mure see, missugust mõju ta avaldab regionaalvaates," rääkis Kallas. Kallas märkis, et mõnes küsimuses on täiendav informatsioon võtnud hirme vähemaks, kuid endiselt on vaja täiendavaid vastuseid.

"Ma tahan vähemalt teada, et mul oleks kohalikele omavalitsustele, kõikidele turismipiirkondadele anda selge sõnum, mismoodi ja kuidas see meie arvutuste põhiselt nende tulevikuväljavaateid mõjutab või ei mõjuta. Selles osas on samal arvamusel kogu valitsus. See, et meil on teemaga kiire ja kusagilt tuleb katteallikad leida 2024. aasta eelarvesse, on kahjuks paratamatus, nüüd ongi küsimus, kuskohast ja mismoodi ja siin on minu kohustus regionaalset vaadet sisse tuua," ütles Kallas.

Kallase hinnangul tuleb vaadata kõiki seni tehtud analüüse ja arutada valitsuses järgnevate nädalate jooksul ka võimalikke leevendusmeetmeid.

Valitsus soovib maksumuudatusi võtta vastu ühtse paketina ning majutusasutuste käibemaksu arutelu jätmine riigikogu sügisesse istungjärku tekitaks Kallase sõnul vaid rohkem segadust. "Pigem on praegu koalitsioonis seisukoht, et ta toimub ühtse tervikuna, aga kas ja missuguses detailsusastmes muudatused toimuvad – eks siin kõik ministrid saavad veel kaasa rääkida," ütles ta.

Endine majandusminister ja praegune terviseminister Riina Sikkut (SDE) ütles saates "Otse uudistemajast", et valitsus saadab maksumuudatused sel neljapäeval riigikokku, kus arutelu nende üle jätkub. "On täiesti õigustatud küsimus, mis mõju sellele sektorile on ja kas see on see mõju, mida soovime saada," ütles Sikkut.

"Lõpuks me kõik leppisime kokku, et käibemaksuerisuse kaotame ja see on ettepanek, mis valitsusest läheb," sõnas Sikkut.

Eesti 200 fraktsiooni esimees Marek Reinaas ütles möödunud nädalal parlamendierakondade debatis ETV-s, et ta mõistab täiesti hotellide ja restoranide kampaania argumente maksutõusu vastu ning et vaja oleks analüüsi maksuerisuse kaotamise kohta.

"Ma ootan siira huviga rahandusministeeriumi analüüsi, mismoodi see maksutõus mõjutab seda sektorit. Ja kui tuleb välja, et sellele sektorile see kõik mõjub väga halvasti ja maksulaekumise suurenemist paraku ei toimu, siis võib-olla tõepoolest ei olegi mõistlik seda maksu kohaldada. Ma arvan, et analüüs on väga vajalik. Seepärast tulebki asuda riigikogus debateerima, viisakalt omavahel arutada, kas see on mõistlik või ei ole," lausus ta.

ERR-i täpsustavale küsimusele maksumuudatuse edasise plaani kohta vastas Reinaas, et maksupakett suundub riigikokku valitsuse poolt juba ette valmistatud kujul. "Eks riigikogu olegi see kõige mõistlikum koht, kus seda teemat edasi käsitleda," märkis ta.

Rahandusministeeriumi hinnangul suurendab baasstsenaariumi järgi majutusteenuste käibemaksumäära tõstmine küll käibemaksu laekumist 2025. aastal hinnanguliselt 20 miljoni euro võrra, kuid välisturiste tuleb seetõttu viis protsenti vähem ja tulemusena väheneb ka kaupade ja teenuste tarbimine.