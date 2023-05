Pentagoni pressiesindaja brigaadikindral Pat Ryder teatas teisipäeval, et USA jätkab Ukraina sõdurite koolitamist. Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Venemaa evakueerib okupeeritud Zaporižžja piirkonnast inimesi.

USA jätkab Ukraina sõdurite koolitamist

Pentagoni pressiesindaja brigaadikindral Pat Ryder teatas teisipäeval, et USA jätkab Ukraina sõdurite koolitamist. Väljaõpe toimub Saksamaal Baierimaa liidumaal Grafenwoehris.

"Me suudame säilitada seda toetust ja võimekust koolitada ukrainlasi seni, kuni nõudlus on olemas," ütles Ryder.

USA kaitseminister Lloyd Austin teatas aprilli lõpus, et USA alustab lähiajal Ukraina vägede väljaõpet Abrams tankide kasutamiseks. Mai lõpuks saabub Grafenwoehri 31 USA-s toodetud Abrams M1A1 tanki, vahendas The Kyiv Independent.

USA välisminister Antony Blinken ütles teisipäeval, et Ukrainal on olemas kõik vajalikud ressursid, et vallutada tagasi Venemaa poolt alates eelmise aasta 24. veebruarist hõivatud alad. Blinken rõhutas, et olulised pole siin mitte ainult antud relvad, vaid ka sõdurite väljaõpe.

Kiiev: Venemaa evakueerib okupeeritud Zaporižžja piirkonnast inimesi

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Venemaa evakueerib okupeeritud Zaporižžja piirkonnast inimesi. "Vene okupandid alustasid 8. mail Kamianka-Dniprovska linnast kooliealiste laste, samuti õpetajate ja teiste avaliku sektori töötajate evakueerimist," teatas peastaap.

Melitopoli linnapea Ivan Fedorov ütles, et Venemaa saadab rohkem vägesid lõunapoolsele rindejoonele. Fedorovi sõnul alustasid Vene väed administratiivhoonete, lasteaedade ja koolide mineerimist. Fedorov soovitas okupeeritud aladel viibivatel inimestel valmistuda Ukraina vägede vastupealetungiks. Ta soovitas inimestel varuda toitu ja vett, vahendas CNN.

Ida-Ukrainas sai surma uudisteagentuuri AFP ajakirjanik

Uudisteagentuur AFP teatas teisipäeval, et Ida-Ukrainas Tšasiv Jari lähedal hukkus AFP ajakirjanik Arman Soldin. Ukraina sõduritega koos olnud ajakirjanik sattus rakettide tule alla, vahendas CNN.

Soldin oli Prantsusmaa kodanik. President Emmanuel Macron avaldas kaastunnet raketitules hukkunud ajakirjaniku lähedastele.