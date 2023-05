Ukraina alistas Vene 72. brigaadi üksused Bahmuti lähistel

Pentagoni pressiesindaja brigaadikindral Pat Ryder teatas teisipäeval, et USA jätkab Ukraina sõdurite koolitamist. Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Venemaa evakueerib okupeeritud Zaporižžja piirkonnast inimesi.

Ukraina teatas Vene 72. brigaadi üksuste alistamisest Bahmuti lähistel

Ukraina kaitseväe kolmanda õhudessantväe brigaadi teatel tehti päev varem edukas vastupealetung Bahmutist lõuna pool, mille käigus rünnati edukalt Vene 72. brigaadi allüksuseid. Brigaad oli osa Vene kolmandast armeekorpusest, mis moodustati 2022. aastal enne Vene osalise mobilisatsiooni väljakuulutamist.

Sõjalise operatsiooni käigus vabastasid Ukraina väed ala, mis on kolm kilomeetrit korda 2,6 kilomeetrit suur. Algses teates ei mainitud, et kus täpselt edukas Ukraina vastupealetung toimus, kuid rindearenguid jälgiva Deepstate kaardi kohaselt edenesid Ukraina väed Bahmutist lõuna pool.

Vene palgasõdurite grupeeringu Wagner asutaja Jevgeni Prigožin väitis hiljuti, et mõned 72. brigaadi üksused põgenesid rindelt, vahendas BBC.

Prantsusmaa kutsus EL-i üles kandma Wagnerit terroriorganisatsioonide nimekirja

Prantsuse parlament võttis ühehäälselt vastu resolutsiooni, mille eesmärk on julgustada Euroopa Liitu (EL) lisama Wagnerit oma terroriorganisatsioonide nimekirja. Sarnast sammu plaanib teha ka Suurbritannia, vahendas The Guardian.

"Kus iganes nad tegutsevad, levitavad Wagneri liikmed ebastabiilsust ja vägivalda. Nad tapavad ja piinavad ja rüüstavad," ütles Prantsuse parlamendisaadik Benjamin Haddad.

Kolm Vene piirioblastit teatasid kolmapäeval droonirünnakust

Voroneži, Belgorodi ja Kurski oblasti võimud teatasid kolmapäeval droonirünnakutest eri taristuobjektide pihta. Voronežis tehti oblasti kuberneri Aleksander Gusevi sõnul ebaõnnestunud droonirünnak sõjalise rajatise pihta.

Kurski oblasti kuberneri Roman Starovoiti sõnul tulistati Kurski lähedal alla vastase droon. Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul kahjustas droon Olkhovatkas mitmeid hooned ja üht autot, vahendas CNN.

Vene võimude väiteid ei ole võimalik kinnitada. Ukraina tavaliselt ei võta Vene territooriumile tehtud rünnakuid omaks.

USA jätkab Ukraina sõdurite koolitamist

Pentagoni pressiesindaja brigaadikindral Pat Ryder teatas teisipäeval, et USA jätkab Ukraina sõdurite koolitamist. Väljaõpe toimub Saksamaal Baierimaa liidumaal Grafenwoehris.

"Me suudame säilitada seda toetust ja võimekust koolitada ukrainlasi seni, kuni nõudlus on olemas," ütles Ryder.

USA kaitseminister Lloyd Austin teatas aprilli lõpus, et USA alustab lähiajal Ukraina vägede väljaõpet Abrams tankide kasutamiseks. Mai lõpuks saabub Grafenwoehri 31 USA-s toodetud Abrams M1A1 tanki, vahendas The Kyiv Independent.

USA välisminister Antony Blinken ütles teisipäeval, et Ukrainal on olemas kõik vajalikud ressursid, et vallutada tagasi Venemaa poolt alates eelmise aasta 24. veebruarist hõivatud alad. Blinken rõhutas, et olulised pole siin mitte ainult antud relvad, vaid ka sõdurite väljaõpe.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SERGEY SHESTAK

Kiiev: Venemaa evakueerib okupeeritud Zaporižžja piirkonnast inimesi

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Venemaa evakueerib okupeeritud Zaporižžja piirkonnast inimesi. "Vene okupandid alustasid 8. mail Kamianka-Dniprovska linnast kooliealiste laste, samuti õpetajate ja teiste avaliku sektori töötajate evakueerimist," teatas peastaap.

Melitopoli linnapea Ivan Fedorov ütles, et Venemaa saadab rohkem vägesid lõunapoolsele rindejoonele. Fedorovi sõnul alustasid Vene väed administratiivhoonete, lasteaedade ja koolide mineerimist. Fedorov soovitas okupeeritud aladel viibivatel inimestel valmistuda Ukraina vägede vastupealetungiks. Ta soovitas inimestel varuda toitu ja vett, vahendas CNN.

Ida-Ukrainas sai surma uudisteagentuuri AFP ajakirjanik

Uudisteagentuur AFP teatas teisipäeval, et Ida-Ukrainas Tšasiv Jari lähedal hukkus AFP ajakirjanik Arman Soldin. Ukraina sõduritega koos olnud ajakirjanik sattus rakettide tule alla, vahendas CNN.

Soldin oli Prantsusmaa kodanik. President Emmanuel Macron avaldas kaastunnet raketitules hukkunud ajakirjaniku lähedastele.

ISW: Prigožin mõnitas Putinit

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Wagneri grupeeringu juht Jevgeni Prigožin mõnitas oma ülemust Vladimir Putinit. Prigožin pidas hiljuti taas roppusi täis kõne ja viitas siis ka "õnnelikule vanaisale". Putini nime siiski Prigožin otseselt välja ei toonud. Prigožin on ka varem teravalt kritiseerinud Venemaa sõjaväe juhtkonda.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 690 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril 2022:

- elavjõud umbes 196 310 (võrdlus eelmise päevaga +690);

- tankid 3736 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 7275 (+18);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3039 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 555 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 308 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 2624 (+6);

- tiibraketid 970 (+15);

- eritehnika 389 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.