Tšehhi president: Ukrainale võiks anda L-159 ründelennukeid

Tšehhi president Petr Pavel ütles kolmapäeval, et Tšehhi vabariik võiks kaaluda enda kodumaiste L-159 kergründelennukite annetamist Ukrainale, vahendas Reuters. L-159 lennukeid toodetakse Tšehhis ning lennukitüüp on mõeldud maavägede toetamiseks, luureks ning õhuturbeks. Sellise lennuki Ukrainale andmine aitaks neid ka vastupealetungil, hindas Pavel.

Tšehhi presidendi sõnul saab Ukraina Tšehhilt ka kaks Kub õhutõrjesüsteemi.

Madalmaade peaminister Mark Rutte ütles eelmisel nädalal, et kõnelused F-16 hävituslennukite Ukrainale annetamine osas on edenenud, kuigi nende lennukite Ukrainale andmise otsust pole veel tehtud. Nii Slovakkia kui ka Poola on varem andnud Ukrainale Mig-29 hävituslennukekid.

Petr Pavel on varem kuulunud NATO peasekretäri nõustavasse sõjalisse komiteesse ning tal on nii Nõukogude kui ka Lääne sõjaline haridus.