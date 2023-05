Kiik avas opositsiooni kompromissettepanekute sisu

Kiik rääkis ERR-i portaalile, et opositsioon pakkus reede õhtul välja mitmesammulise lahenduse. Esiteks, et koalitsioon jätaks ära peretoetuste kärpe, kuid opositsioon oleks vastu nõus selle indekseerimise ärajätmisega.

"Olime sellega hambad ristis nõus, sest sellisel juhul jääks toetuste tõstmine sõltuma valitsuse otsustest. Aga kuna indekseerimist pole seni toimunud, siis otseselt selle sammuga kelleltki raha vähemaks ka ei võeta," põhjendas Kiik.

Teine ettepanek oli riigikogu töö ja kodukorra muutmine, mis tulevikuks tagaks praeguse patiseisu vältimise. Kiige sõnul tegi opositsioon algselt ettepaneku muudatused teha parlamendi järgmise koosseisu jaoks, kuid lõpuks oldi valmis vastu tulema juba selle riigikogu jaoks.

Kolmas ettepanek puudutas Kiige sõnul riigikogu täiendavaid istungeid, kus saaks arutada teemasid, milles on olemas konsensus. Näiteks Ukraina toetamise avaldus, Eesti Panga presidendi ettekande ärakuulamine jms teemad.

Kiige sõnul vastasid koalitsioonierakonnad, et nad vajavad täiendavat mõtlemisaega, ehkki opositsioon näinuks, et koalitsiooninõukogu oleks kokku tulnud juba nädalavahetusel ja nii saanuks juba esmaspäeval asjaga konkreetselt edasi minna.

Kiige sõnul ei saa võimalik kompromiss olla ühepoolne ehk et vaid opositsioon peab tegema järeleandmisi. Maksumuudatuste lahti jagamine on Kiige sõnul küll väike võit opositsioonile, kuid siiski rohkem näiline, sest see ei tähenda, et neid muutmata kujul hiljem vastu ei võeta.

Ossinovski: enamusel peab olema võimalus otsuseid langetada

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski rääkis "Terevisioonis", et parlamendis väljakujunenud tavades raames obstruktsiooni ületada pole võimalik.

"Ma väga loodaks, et opositsioon leiab viisi, kuidas lasta riigikogul taas tööle asuda. Ei vasta tõele, et koalitsioon pole opositsioonile üldse vastu tulnud – maksueelnõu me ju lahutasime. Kas sel nädalal on lõpuks võimalik kinnitada päevakord, selles me oleme kokkuleppele jõudnud. Aga see sisuliselt meid edasi ei aita, sest selle järel saab taas arupärimisi ja eelnõusid esitama hakata," rääkis Ossinovski.

Ta ütles, et koalitsioon arutab esmaspäeva ennelõunal kujunenud olukorda ja opositsiooni ettepanekuid, aga kuhu välja jõutakse, on keeruline öelda.

"Ma leian, et parlamendi enamusel peab olema võimalus otsuseid langetada ka siis, kui parlamendi vähemus on sellele vastu. Kuigi konsensuse poole tuleb püüelda. Aga hetkel on parlament töövõimetu," sõnas Ossinovski.

Ossinovski sõnas, et ei nõustu Kiige ettepanekuga, et parlament võiks arutada vaid neid eelnõusid, mida opositsioon in corpore toetab.

"Ja kui küsimus on selles, kas meil (koalitsioonil - toim) on valmisolek muuta eelnõusid, siis jah. Aga laseme esimese lugemise ära toimuda ja siis arutame," sõnas Ossinovski.