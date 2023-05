Toomas Kivimägi riigikogus toimuvast: sõnamurdlikkust on palju

Koalitsioon murdis esmaspäeval terve eelmise nädala kestnud opositsiooni obstruktsiooni, piirates ajutiselt võimalust arupärimiste ja eelnõude üleandmiseks.

Vaidlusi põhjustanud käitumine oli Kivimägi sõnul täiesti seaduspärane ning peaks vastu ka riigikohtus, kui asi peaks nii kaugele jõudma.

"Kui me võtame ette põhiseaduse kommenteeritud väljaande, mida vist kolmapäeval tutvustatakse, uus värske kommenteeritud väljaanne, siis seal on väga selgelt öeldud, et arupärimisõigus ei tohi kaasa tuua võimalust läbi arupärimiste koormata riigikogu nii, et tal ei ole võimalik täita teisi põhiseadusest tulenevaid ülesandeid," lausus Kivimägi.

"Nad (opositsioon – toim.) näevad , et see on probleem, me võtsime malaka nende käest ära. Kui nad on kindlad, et see (riigikogu juhatuse otsus) ei pea vett, siis miks nad peaksid muretsema – lähevad riigikohtusse, saavad õiguse. Ma olen sada protsenti veendunud, et see otsus on vettpidav. /.../ Vaidlemisruumi on, aga ma olen 100 protsenti veendunud, et selline volitusnorm riigikogu töö ja kodukorra seaduses on," lisas ta.

Kivimägi sõnul polnud koalitsioonil mingit huvi ega tahtmist anda asjadele selline käik, kuid opositsiooni käitumine ei jätnud muud võimalust.

"Oleksid nad käitunud normaalselt, me ei oleks seda otsust teinud. Nad ei võtnud sellest õppust ja tagajärg on see, et järgnes (opositsiooni) ühe õiguse piiramine. Nii et kui sa seda õigust kuritarvitad ja selles ei kahtle mitte keegi, et –opositsioonil on õigus esitada eelnõusid ja arupärimisi, protseduurilisi küsimusi – on kuritarvitanud. Ja nüüd on tagajärg käes. Me olime sunnitud selleks, et riigikogus saaks tööd teha," lausus ta.

Kivimägi sõnul ei saa kuidagi nõustuda vastaspoole väitega, et nende õigusi on piiratud, sest neil on lubatud üle anda üle 500 arupärimise ja neid anti näiteks terve eelmise riigikogu koosseisu ajal üle 470 ringis.

Samuti ei saa leppida opositsiooni väitega, et koalitsioon ei nõustu eelnõude üle arutlema, lisas ta.

"Kui opositsioon väidab, et ei sa pidada debatti, et nende õigusi piiratakse, siis ma ei saa nõustuda sellega. Eile lõpetati peretoetuste esimene lugemine. Kes lahkus saalist, oli opositsioon, kes sõnamurdlikult, öeldes enne, et me tahame debatti pidada, ja kui oli võimalus pidada debatti , siis nad otsustasid lahkuda. Sõnamurdlikkust on palju ja selle juures on väga raske saavutada kokkulepet ja kompromissi," rääkis Kivimägi.

Kivimägi lisas, et opositsioonile on mõista antud, et eelnõude sisu kohta tehakse kokkuleppeid vaid riigikogus, mitte parlamendi uste taga.

Kivimägi märkis, et ta nõustub ka oma erakonna juhi, peaminister Kaja Kallase teisipäeval öelduga, et opositsiooni käitumist saab võrrelda Venemaa käitumisega enne sissetungi Ukrainasse.

"Olen seda meelt, et on küll (kohane sellist võrdlust tuua). Kes sellest patiseisust praegu kõige rohkem võidab – viis erakonda on kõik kaotajad, üks neist on võitja, ja kes selle üle kõige rõõmsam on, on meie idanaaber, Venemaa, loomulikult, et Eesti riik, parlament ei toimi. /.../ Ma ei taha öelda, et see on mõne opositsioonierakonna taotlus selline, aga ilmselgelt on see probleem ja oht Eesti riigi julgeolekule ja toimimisele," lausus Kivimägi.