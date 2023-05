Koalitsioon murdis obstruktsiooni riigikogus

Riigikogu istungi esimese kahe tunni jooksul jätkati peamiselt protseduuriliste küsimuste esitamisega.

Esmalt tehti kohalolekukontroll ja 84 riigikogu liiget märkis ennast kohal olevaks. Protseduuriliste küsimustega tegi otsa lahti Tanel Kiik, küsides riigikogu spiikerilt Lauri Hussarilt kuidas ta näeb riigikogu esmaspäevast päevakorda ja miks ei saadetud riigikogu õigusanalüüsi memo kõigile laiali.

Üleüldiselt keskendus suu osa küsimustest just Hussari tellitud analüüsile ja sellele, miks ei ole analüüsi enne istungit riigikogu liikmetele saadetud. Hussar vastas neile küsimustele erinevalt, vahel öeldes, et tegemist on ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud dokumendiga, siis öeldes, et dokument on mõeldud riigikogu juhatusele ja seniks kuni juhatus seda ei ole arutanud, ei ole võimalik analüüsi levitada.

Pool tundi peale istungi algust tegi Hussar ettepaneku võtta viis viimast küsimust, et saaks päevakorraga edasi liikuda. Seitsme küsimuse järel lubas Hussar veel kaks küsimust, peale mida keeras kõik mikrofonid kinni ja küsimusi rohkem ei võtnud. Riigikogu liikmed reageerisid sellele valjuhäälse halvakspanuga.

Umbes 45 minutit peale istungi algust päevakorra kinnitamisega protseduurilised küsimused jätkusid. Hussar liigselt küsimustele ei vastanud, viidates, et need peaksid olema päevakorra kohta.

Poolteist tundi peale istungi algust teatas Hussar, et ta nüüd soovib panna protseduuriliste küsimuse edasise esitamise hääletamisele. Riigikogu liikmed kutsuti saali ja kui riigikogu liikmed taas sõna said, küsis EKRE esindaja Siim Pohlak 10 minutit vaheaega.

Peale vaheaega proovis Hussar läbi viia, kuid katkestas selle poole pealt, sest opositsiooni esindajad ei saanud oma proteste enne hääletamist esitada. Peale protestide ärakuulamist korraldas Hussar uue hääletuse. Ka see tuli katkestada, sest spiiker oli unustanud kutsuda riigikogu liikmeid saali.

Kaks minutit hiljem õnnestus hääletus viimaks läbi viia 52 poolthäälega. Hääletusest jäid kõrvale 41 riigikogu liiget.

Peale vaheaega viis parlament läbi ka päevakorra kinnitamise, mille poolt hääletas 51 ja vastu 37 parlamendisaadikut, erapooletuid ei olnud.

Opositsioon jätkas seejärel arupärimiste üle andmisega, riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (RE) võttis pausi kuni 18.41.

Hussari sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et riigikogu pole saanud teha viimase nädala jooksul oma tööd. "Täna riigikogu töö on täielikult halvatud ja seetõttu on väga kurb, et riigikogu peab jälle istuma pikki tundi, selleks, et võtta vastu eelnõusid ja arupärimisi, kuigi neid on meil juba sadu," rääkis ta.

Hussari sõnul arutab võimalikku lahendust riigikogu juhatus. Põhiseadus ütleb, et parlamendi liikmetel on õigus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. "Aga samas ütleb kommenteeritud väljaanne ühe väga olulise punkti – see ei saa olla ebaproportsionaalselt suur, mis ühel hetkel kiilub kinni kogu riigikogu töö. Ehk põhiseaduse tõlgendajad on andnud selge tee, kuidas sellest olukorrast välja tulla," ütles Hussar.

Peale juhatuse kogunemist teatas Kivimägi, et juhatuse kaks liiget ehk tema ja Hussar tegid ettepaneku lõpetada eelnõude ja arupärimiste üle andmine, aseesimees Jüri Ratas (KE) sellega ei nõustunud ning seega tuleb ettepanek panna saalis hääletusele.

Eelnõude ja arupärimiste üleandmise lõpetamise poolt hääletas 53 saadikut, hääletamises ei osalenud 41 riigikogu liiget.

Opositsioonisaadikud andsid üle proteste istungi juhataja tegevuse vastu, nimetades seda riigikogu kodu- ja töökorra seadusega vastuolus olevaks.

Kella kaheksa ajal liikus parlament edasi perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise aruteluga.

Esmaspäevane istung saab kesta kõige kauem südaööni.