Euroopa Liit ei pruugi keelustada Vene gaasitorude taasavamist

Diplomaatiliste allikate sõnul on ebatõenäoline, et Euroopa Liit oleks valmis muutma enda sanktsioone, et püsivalt peatada Venemaalt gaasi tarnivate gaasitorude töö. Samas kavatsetakse seda arutada G7 grupi riikide tippkohtumisel Hiroshimas. Venemaa on gaasi tarned mitmesse Euroopa riiki juba varem lõpetanud, kuid uue ettepaneku kohaselt keelustatakse gaasitarnete jätkamine Euroopa Liidu poolt juhuks kui Venemaa kavatseb gaasi tarneid Euroopasse jätkata, vahendas Politico.

Gaasitorude püsiva sulgemise ettepanekust kirjutas algselt Financial Times, kes oli tutvunud G7 grupi riikide mustandettepanekuga. Samas vajaks selline keeld nii Saksamaa kui ka Itaalia heakskiitu, kel on Venemaaga maagaasiühendused. Üks ametnik kinnitas tollal Financial Timesile, et selline keeld on nö igaks juhuks kui mõni riik peaks hüpoteetilises tulevikus gaasitarned taastada. Mustandi teksti kohaselt ei tohiks gaasitorusid taasavada kuniks konfliktile Ukrainas leitakse lahendus.

Ühe G7 grupi riikide sekka mitte kuuluva Euroopa riigi ametnik spekuleeris, et gaasitarnete jätkamise keeld võib olla mõeldud andmaks kindlust veeldatud maagaasi (LNG) taristu investoritele. Üks teine ametnik samas kinnitas Politicole, et Vene gaasitarnete jätkamise keelu vastu on need, kes sellest gaasist veel sõltuvad. Kuna Euroopa Liidu 11. sanktsioonide pakett on sisuliselt valmis, siis ei lisata selle sekka tõenäoliselt sellist suurt meedet.

Enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale tarnis Venemaa Euroopa Liidu gaasist 40 protsenti. Nüüdseks on Bruegeli mõttekoja hinnangul Vene gaasi osakaal Euroopa Liidu gaasitarbimisest vähem kui kaheksa protsenti.

Vene gaasi tarned on kas lõppenud või sisuliselt lõppenud Nord Streami Läänemerd mööda kulgeva Nord Streami gaasitoru kaudu ning ka Poolat läbiva Jamali-Euroopa toru kaudu. Samas on Ukrainat läbiva Vene gaasi maht neljandik võrrelduna tarnete mahuga enne invasiooni. Ainult mööda Musta merd kulgeva Turkstreami gaasitoru maht on sarnase tasemega nagu enne Vene invasiooni.

Venemaa on varem vihjanud, et võib maagaasi tarneid Euroopasse jätkata. Näiteks ütles Vene president Vladimir Putin eelmise aasta oktoobris, et Venemaa on vajadusel valmis gaasi tarneid jätkama.