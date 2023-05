Öösel oli kuulda plahvatusi Lääne-Ukrainas ja Kiievis

Oluline 18. mail kell 6.30:

- Mitmel pool Ukrainas oli öösel kuulda plahvatusi;

- Rootsi õpetas Ukrainale vastupealetungiks välja brigaadi;

- EL tahab suurendada Euroopa rahurahastut Ukraina relvastamiseks.

Mitmel pool Ukrainas oli öösel kuulda plahvatusi

Üle Ukraina oli alates kella neljast öösel õhuhäire. Kiievi linna võimud palusid inimestel varjuda. Ukraina meedia teatel oli kell 4.36 kuulda plahvatusi Vinnõtsjas Lääne-Ukrainas. Hiljem kinnitas Vinnõtsja oblasti juht Serhi Borzov, et oblastis teeb oma tööd õhutõrje. Kell 4.55 oli kuulda plahvatusi samuti Lääne-Ukrainas asuvas Hmelnõtskõi oblastis, vahendas Ukrainska Pravda.

Kell 5.03 oli plahvatusi kuulda ka pealinnas Kiievis, teatas Suspilne oma korrespondentidele tuginedes. Linnavõimude teatel teeb õhutõrje oma tööd.

Kiievi linnapea Vitali Klõtškõ sõnul on mitmes linna piirkonnas kukkunud alla õhulahingu tõttu rusud ning see põhjustas Darnõtskõi piirkonna garaažikompleksis põlengu.

Vene raketid tabasid öösel tööstusrajatist Odessas, mistõttu hukkus inimene ja kaks turvatöötajat sai viga. Ukraina väitel tulistati enamus rakette mere kohal alla, vahendas Suspilne.

Rootsi õpetas Ukrainale vastupealetungiks välja brigaadi

Briti lehe The Times andmetel õpetasid Rootsi relvajõud Ukraina tarbeks välja brigaadi, mis on relvastatud Leopard tankide, Rootsi CV-90 lahingumasinate ja Rootsi enda Archer suurtükisüsteemidega. Rootsi SVT kinnitas oma allikatele tuginedes The Timesi väiteid. Rootsi relvajõud pole Ukraina brigaadi väljaõpetamist ega relvastamist ei kinnitanud ega eitanud.

Uue brigaadi suurus pole päris selge, kuid näiteks USA määratluse kohaselt on ühes brigaadis 3000 kuni 5000 sõdurit.

EL tahab suurendada Euroopa rahurahastut Ukraina relvastamiseks

Allikate sõnul tegi Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ettepaneku suurendada Euroopa rahurahastu mahtu 3,5 miljardi euro võrra, vahendas Reuters.

Ühe Reutersiga suhelnud Euroopa Liidu ametniku sõnul otsustas Borrell paluda rahastu suurendamist, kuna selle vahendid hakkavad otsa saama ning EL tahab olla kindel, et selles on veel piisavalt raha toetamaks sõjalist abi kolmandatele riikidele, sh Ukrainale.

Euroopa rahurahastu kaudu on Ukrainale antud 4,6 miljardi euro eest sõjalist abi. Rahastu on Euroopa Liidu eelarvest eraldiseisev finantsinstrument. Rahastu suurendamise peavad heaks kiitma Euroopa Liidu liikmesriigid.

Venemaa tahab rahastada sõda erimaksuga söögikohtadele ja klubidele

Vene Riigiduumale esitati eelnõu, mille kohaselt peaksid söögikohtade, klubide ja baaride külastajad tasuma erimaksu. Selle raha najal tahab Venemaa rahastada oma sõjategevust Ukraina vastu, vahendas Radio Svoboda.