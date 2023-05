Sõja 451. päev: Venemaa ründas Kiievit taas droonidega

Oluline 20. mail kell 22.52:

- Zelenski saabus Jaapanisse G7 kohtumisele;

- G7 kutsub Hiinat survestama Moskvat lõpetama sõda Ukrainas

- Briti luure: Moskva soovib võtta Bahmuti õnnestumise näitamiseks;

- Ukraina luure: Venemaa suudab kuus toota 67 raketti;

- Biden kohtub Hiroshimas Zelenskiga;

- Venemaa ründas Kiievit taas droonidega;

- Prigožin teatas Bahmuti vallutamisest, Kiiev eitab;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga üle 32 drooni;

- Euroopa Liidu 11. sanktsioonipakett puudutab 90 Vene ettevõtet

G7 kutsub Hiinat survestama Moskvat lõpetama sõda Ukrainas

G7 kutsus laupäevasel tippkohtumisel Hiinat survestama oma strateegilist partnerit Venemaad lõpetama sõda Ukrainas, vahendas BNS.

G7 liidrid rõhutasid ühisavalduses, et ei soovi Hiinat kahjustada ning püüdlevad Pekingiga "stabiilseid ja konstruktiivseid suhteid".

"Kutsume Hiinat survestama Venemaad lõpetama oma sõjalist agressiooni ning viima oma väed viivitamatult, täielikult ja tingimusteta Ukrainast välja", märkisid G7 liidrid. "Kutsume Hiinat toetama igakülgset õiglast ja püsivat rahu, mis põhineks territoriaalsel terviklikkusel ning ÜRO harta põhimõtetel ja eesmärkidel, muu hulgas otsekõnelustel Ukrainaga."

Zelenski saabus Jaapanisse G7 kohtumisele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski jõudis Jaapanisse G7 juhtide tippkohtumisele Hiroshimas. Reutersi teatel saabus Zelenski riiki Prantsusmaa lennukil.

Tippkohtumist võõrustav Jaapan teatas laupäeval, et tänavu paljuski Ukrainale keskenduval kohtumisel osaleb ka Zelenski.

Zelenski teatas, et kutsus Jaapanis kõnelustel India peaministri Narendra Modiga ka Indiat ühinema Ukraina rahuvalemiga.

G7 juhid võtsid laupäeval vastu avalduse, milles mõistavad hukka Venemaa sõja Ukrainas ning lubavad Ukrainale sõjalise, rahalise ja humanitaarabi andmise jätkamist.

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2023

Briti luure: Moskva soovib võtta Bahmuti õnnestumise näitamiseks

Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel on Venemaa tõenäoliselt tugevdanud oma vägesid Bahmutis, kuna näeb linna ära võtmist võtmena, et näidata sõjas väikest edu.

Brittide hinnangul on Venemaa Ukraina taktikaliste võitude tõttu viimase nelja päeva jooksul saatnud piirkonda mitmeid pataljone.

Prigožin teatas Bahmuti vallutamisest, Kiiev eitab

Venemaa Wagneri palgasõdurite grupeeringu juht Jevgeni Prigožin teatas laupäeval, et Wagner on täielikult võrnud kontrolli Bahmuti linna. Prigožini sõnul langes Bahmut Wagneri kätte keskpäeval.

Ukraina relvajõudude kõneisik Serhii Tšerevatõ ütles, et jutt Bahmuti langemisest ei vasta tõele ning et Ukraina sõdurid jätkavad Bahmutis võitlust.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar ütles laupäeval, et olukord Bahmutis on kriitiline ning Ukraina väed tegelevad linna edelaosa kaitsega.

"Praegu kontrollivad meie kaitsjad mõningaid tööstus- ja infrastruktuurirajatisi selles piirkonnas ja erasektoris," ütles Maljar.

Ukraina luure: Venemaa suudab kuus toota 67 raketti

Ukraina kaitseluure asejuht Vadõm Skibitski ütles väljaandele RBC Ukraine, et Ukrainast leitud Vene rakettide killud viitavad sellele, et need on just tootmisliinilt tulnud.

Skibitski sõnul on Venemaa tõenäoliselt oma varasemad raketivarud ära kasutanud, kuid on üsna edukalt suutnud luua värske laskemoona tootmisliini.

Skibitski sõnul suudab Venemaa toota kuni 67 raketti kuus, sealhulgas 35 tiibraketti Kh-101s, 25 tiibraketti Kalibr, viis ballistilist raketti M723 süsteemile Iskander-M ja kaks hüperhelikiirusega ballistlikku raketti Kinžal.

See tähendab, et Moskva on suutnud vaatamata lääne sanktsioonidele edukalt hankida kõrglahingumoona komponente.

Skibitski märkis, et Venemaa sõjavägi näib olevat ka muutnud oma raketiarsenali strateegilist kasutamist.

Biden kohtub Hiroshimas Zelenskiga

Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan kinnitas, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski läheb järgmisele G7 tippkohtumisele Hiroshimas Jaapanis ise kohale ning kohtub seal USA president Joe Bideniga.

Sullivan ei täpsustanud, kuidas Zelenski Jaapanisse tippkohtumisele saabub, kuid ütles, et USA teda kohale ei lennutanud.

Ka Jaapani peaminister Fumio Kishida kinnitas, et Zelenski saabub kohtumisele füüsiliselt kohale. Varem teatas Ukraina, et president osaleb Zelenski G7 grupi riikide kohtumisel siiski digitaalselt.

Kishida sõnul plaanib Jaapani valitsus kohtumise viimasel päeval pidada G7 juhtidega arutelu Ukraina teemal.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel kinnitas, et G7 grupi riigid arutavad Hiroshima tippkohtumisel Ukraina palvet saada lääneriikidelt F-16 hävituslennukeid, samuti on tippkohtumisel kavas arutada Zelenski välja pakutud kümnest punktist koosnevat rahuplaani.

Reedel osales Zelenski toetuse kogumiseks Araabia Liiga kohtumisel, Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman näitas üles valmisolekut olema vahendaja Moskva ja Kiievi vahel.

Venemaa ründas Kiievit taas droonidega

Venemaa ründas ööl vastu laupäeva Ukraina pealinna Kiievit taas Iraanis valmistatud droonidega, teatas ukrainlaste uudisteagentuur UNIAN.

Pärast keskööd kuulutati Kiievis, Kiievi oblastis ja Tšernihivis välja õhuhäire, vahendas BNS.

Presidendikantselei juht Andri Jermak kutsus inimesi üles olema häire suhtes tähelepanelikud ja mitte filmima õhutõrje tööd.

Droonirünnaku ohust teatas ka Kiievi piirkondlik sõjaväeadministratsioon.

"Õhutõrje töötab Kiievi õhuruumi ümber. Hoolitsege enda ohutuse eest ja püsige varjendites! Ärge pildistage ega filmige meie kaitsjate tööd," edastati sõjaväeadministratsiooni teadaandes.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas kella kahe ajal Dnipro linnaosas allakukkunud droonirusude tagajärjel puhkenud tulekahjust.

"Ühes elamukompleksis süttis üheksakorruselise maja katusel tulekahju. Kohapeal töötavad kõik talitused. Ohvrite kohta infot veel pole," ütles linnapea.

Ukraina sõdurid Bahmuti lähistel. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLEG PETRASYUK.

Kaitseministeerium: Bahmut on piirkonniti jätkuvalt Ukraina kontrolli all

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et Vene väed püüdsid neljapäeval ja reedel võtta uuesti enda kätte hiljuti kaotatud alasid Bahmuti ümbruses, kuid Kiievi väed tõrjusid rünnakud tagasi.

Maljari sõnul võitlevad Ukraina sõjaväelased endiselt Bahmutis ning paljud kokkupõrked toimuvad linna edelaosas.

Ukraina relvajõud on enda väitel viimastel päevadel Bahmuti ümbruses teinud edusamme, kuid Maljar tunnistas, et Vene väed on omakorda Bahmuti linna piirides edasi liikunud.

Maljar ütles, et Ukraina väed püüavad Bahmuti põhja- ja lõunaosa äärealadel edasi liikuda. Maljar lisas aga, et lahingutegevust on seal väga keeruline läbi viia, sest Venemaa on suunanud sinna suure hulga oma jõupingutustest.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga üle 30 drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäevasel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 202 430 (võrdlus eelmise päevaga +670);

- tankid 3781 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 7382 (+5);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 3229 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 564 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 325 (+6);

- operatiivtaktikalised droonid 2801 (+32);

- tiibraketid 1011 (+21);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6103 (+20);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 423 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Euroopa Liidu 11. sanktsioonipakett puudutab 90 Vene ettevõtet

Uus Venemaa vastane EL-i sanktsioonide pakett sisaldab piiranguid välisfirmadele, mis aitavad Moskval sanktsioonidest mööda hiilida, ütles Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen, vahendas BBC.

"Me oleme tõsiselt otsustanud piirata sanktsioonidest kõrvalehoidmist. Seetõttu oleme 11. paketti kaasanud üle 90 ettevõtte üle maailma. Meil on selgeid tõendeid selle kohta, et nad rikuvad sanktsioone, st tarnivad sanktsioonidega kaupu Venemaale Euroopa Liidust kasutades selleks kolmandeid riike," ütles ta intervjuus ZDF-ile.

Von der Leyeni sõnul on nende hulgas Hiinas registreeritud ettevõtteid.