Oluline 20. mail kell 6.45:

- Biden kohtub Hiroshimas Zelenskiga;

- Venemaa ründas Kiievit taas droonidega.

Biden kohtub Hiroshimas Zelenskiga

Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan kinnitas, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski läheb järgmisele G7 tippkohtumisele Hiroshimas Jaapanis ise kohale ning kohtub seal USA president Joe Bideniga.

Sullivan ei täpsustanud, kuidas Zelenski Jaapanisse tippkohtumisele saabub, kuid ütles, et USA teda kohale ei lennutanud.

Ka Jaapani peaminister Fumio Kishida kinnitas, et Zelenski saabub kohtumisele füüsiliselt kohale. Varem teatas Ukraina, et president osaleb Zelenski G7 grupi riikide kohtumisel siiski digitaalselt.

Kishida sõnul plaanib Jaapani valitsus kohtumise viimasel päeval pidada G7 juhtidega arutelu Ukraina teemal.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel kinnitas, et G7 grupi riigid arutavad Hiroshima tippkohtumisel Ukraina palvet saada lääneriikidelt F-16 hävituslennukeid, samuti on tippkohtumisel kavas arutada Zelenski välja pakutud kümnest punktist koosnevat rahuplaani.

Reedel osales Zelenski toetuse kogumiseks Araabia Liiga kohtumisel, Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman näitas üles valmisolekut olema vahendaja Moskva ja Kiievi vahel.

Venemaa ründas Kiievit taas droonidega

Venemaa ründas ööl vastu laupäeva Ukraina pealinna Kiievit taas Iraanis valmistatud droonidega, teatas ukrainlaste uudisteagentuur UNIAN.

Pärast keskööd kuulutati Kiievis, Kiievi oblastis ja Tšernihivis välja õhuhäire, vahendas BNS.

Presidendikantselei juht Andri Jermak kutsus inimesi üles olema häire suhtes tähelepanelikud ja mitte filmima õhutõrje tööd.

Droonirünnaku ohust teatas ka Kiievi piirkondlik sõjaväeadministratsioon.

"Õhutõrje töötab Kiievi õhuruumi ümber. Hoolitsege enda ohutuse eest ja püsige varjendites! Ärge pildistage ega filmige meie kaitsjate tööd," edastati sõjaväeadministratsiooni teadaandes.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas kella kahe ajal Dnipro linnaosas allakukkunud droonirusude tagajärjel puhkenud tulekahjust.

"Ühes elamukompleksis süttis üheksakorruselise maja katusel tulekahju. Kohapeal töötavad kõik talitused. Ohvrite kohta infot veel pole," ütles linnapea.

Kaitseministeerium: Bahmut on piirkonniti jätkuvalt Ukraina kontrolli all

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et Vene väed püüdsid neljapäeval ja reedel võtta uuesti enda kätte hiljuti kaotatud alasid Bahmuti ümbruses, kuid Kiievi väed tõrjusid rünnakud tagasi.

Maljari sõnul võitlevad Ukraina sõjaväelased endiselt Bahmutis ning paljud kokkupõrked toimuvad linna edelaosas.

Ukraina relvajõud on enda väitel viimastel päevadel Bahmuti ümbruses teinud edusamme, kuid Maljar tunnistas, et Vene väed on omakorda Bahmuti linna piirides edasi liikunud.

Maljar ütles, et Ukraina väed püüavad Bahmuti põhja- ja lõunaosa äärealadel edasi liikuda. Maljar lisas aga, et lahingutegevust on seal väga keeruline läbi viia, sest Venemaa on suunanud sinna suure hulga oma jõupingutustest.