Brasiilia president: Zelenski ei tulnud kokkulepitud kohtumisele kohale

Brasiilia presidendi väitel ei tulnud Ukraina president Volodõmõr Zelenski G7 tippkohtumisel Hiroshimas kokkulepitud kahepoolsele kohtumisele kohale. Politico väitis varem, et Zelenski üllatusvisiidi tõttu tundis Lula end nurkasurutuna. Zelenski samas teatas ajakirjaniku küsimusele vastates, et kohtumise ärajäämine tekitas pigem Lulale pettumuse.

Brasiilia president Luiz Inácio Lula da Silva ei kohtunud G7 tippkohtumisel eraldi Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga. Kuigi nii Brasiilia kui ka Ukraina ei ole G7 grupi liikmed, siis kutsuti mõlema riigi presidendid Hiroshimas toimunud tippkohtumisele. Ukraina presidendi visiit oli kuni viimase hetkeni saladuseks nõnda nagu olid ka Zelenski teised visiidid Euroopasse ja USA-sse.

Brasiilia presidendi Lula da Silva väitel ei ilmunud Zelenski kokkulepitud kohtumisele kohale, kirjutas Brasiilia leht O Estado de S. Paulo. "Kui tal oli veel tähtsam kohtumine, ma ei tea. Konkreetne fakt on, et see [kohtumine] oli kavandatud selles ruumis kell 3.15 pärastlõunal," ütles Lula Zelenskiga mittekohtumise kohta. Zelenski olevat selleks ajaks juba lõpetanud oma G7 kohtumise ja olnud tagasiteel Ukrainasse. Lula väitel ütlesid ukrainlased alguses, et Zelenski viibib ja seejärel, et ta läheb Kiievisse tagasi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ise aga rõhutas Hiroshimas, et ta kohtus pea kõigi kohal olnud riigipeadega, kel kõigil on oma graafikud ning seetõttu ei olnud võimalik kohtuda Brasiilia presidendiga. Kui Zelenskilt küsiti, et kas ta on pettunud, et ta ei saanud Lulaga kohtuda, siis ta vastas: "Ma arvan, et see tekitas pigem talle pettumuse," vahendas Bloomberg.

Politico kirjutas lisaks, et president Luiz Inácio Lula da Silva tundis end Zelenski üllatusvisiidist G7 kohtumisele nurkasurutuna. Lula on varem öelnud, et nii Vene president Vladimir Putin kui ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski on Vene-Ukraina sõja puhkemises võrdselt süüdi.

Brasiilia president Luiz Inácio Lula da Silva kritiseeris hiljem pressikonverentsil Zelenskit, kes tema sõnul ei soovi praegu rahukõnelusi pidada, vaid tahab Venemaa alistumist, mida Lula ei pea võimalikuks. Lula kritiseeris ka nö Uue Külma sõja teket. Samas kritiseeris Lula Ukraina territoriaalse terviklikkuse riivamist, mida Brasiilia on ka varem ÜRO-s avalikult välja öelnud. Brasiilia kuulub samas koos Venemaa ja Hiinaga majandusühendusse BRICS ning pole siiani Vene invasiooni Ukrainas hukka mõistnud ega olnud ka nõus Ukraina tarbeks relvastust või laskemoona tarnima.

Lula da Silva ütles kogunenud ajakirjanikele, et ta soovib koondada kokku läbirääkimiste tarbeks riikide bloki, kuhu kuuluksid peale India ka Hiina ja Indoneesia. "Me oleme grupp riike lõunast, kes tahavad leida rahu millest põhi ei ole võimeline". Samas tõi Brasiilia Estado esile, et India peaminister Narendra Modi suutis Zelenskiga G7 kohtumise raames eraldi kokku saada.