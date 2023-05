Riigikogu juhatus kaalub opositsiooni arupärimistele vastava komisjoni loomist

Esimesed nädalad riigikogus on möödunud arupärimiste ja eelnõude esitamise tuules. Esmaspäeva seisuga oli parlamendile üle antud 519 arupärimist, millest 42 veel läbi vaatamata. Üle 100 arupärimise on nende esitajatele tagastatud.

"Kas ei ole siis arupärimise adressaat olnud õige või on arupärimine pigem selline, millele vastatakse kirjalikult või on tehtud mõni viga, näiteks adressaadi puhul ka selline, et oli üks arupärimine adresseeritud majandusminister Riina Sikkutile, aga Riina Sikkut ei ole täna enam majandusminister ega ole ka sellist ministriametit," selgitas Hussar (Eesti 200).

Keskerakondlase Jaak Aabi sõnul on Keskerakonna fraktsioon nõus osadele arupärimistele vastamisest loobuma, kui koalitsioon teeb sisus järeleandmisi, eelkõige perehüvitistes ja maksumuudatustes.

"Ma tean küll, et käib mingite kompromisside otsimine ka huvigruppidega, mis puudutab teatud maksuseadusi näiteks. Avalikult ei ole sellest veel räägitud, aga eks me siis varsti kuuleme. Sest kindlasti me kavatseme teha muudatusettepanekud nendele maksuseadustele," ütles Aab.

Isamaa juhiks kandideeriva Urmas Reinsalu sõnul ei välista nende fraktsioon edasistes sammudes ühtegi võimalust, mida kehtiv õigus võimaldab. Juhatuse otsust osasid arupärimisi mitte menetleda Reinsalu kritiseerib.

"Tundub, et see on lihtsalt valitud kergema vastupanu teele minek. Ega mis on meie vastus? Meie vastus saab olla selline, milliseid tööriistu meile võimaldab siis parlamendi protseduur," ütles ta.

Arupärimistele vastamisega alustab riigikogu sel nädalal.

"Tõenäoliselt me peame ka pikemas perspektiivis arutama selle üle, et panna kokku riigikogu kodu- ja töökorra komisjon, kes hakkaks menetlema kõiki neid küsimusi, mil moel parlamendi töö võiks tegutseda, milline on mõistlik obstruktsioon ja milline on see viis parlamendi tööd korraldada nii, et me ei peaks enam rääkima parlamendi töö täielikust seiskamisest," rääkis Hussar.

Hiljemalt neljapäeval jõuab riigikohtusse opositsiooni kaebus, millega soovitakse vaidlustada otsus piirata saadikute võimalust esitada eelnõusid ja arupärimisi.