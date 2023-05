IMF soovitas Eestil maksutõusud varasemaks tuua

Eesti majanduspoliitika iga-aastase hindamise lõpetanud Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) märkis, et Eesti on viimase kahekümne aastaga teinud märkimisväärseid edusamme, kuid kasvanud on surve Eesti konkurentsivõimele, mida võib kahjustada ka leebe eelarvepoliitika. Seetõttu soovitab IMF vähendada eelarve tulude ja kulude lõhet.

Delegatsiooni juhi Vincenzo Guzzo sõnul ootab IMF tänavu Eesti majanduse paranemist, kuid alusinflatsioon püsib endiselt kõrge. Eesti majandus langeb IMF-i hinnangul tänavu 1,2 protsenti ja inflatsioon pidurdub 9,7 protsendi tasemele.

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul jagab keskpank IMF-i seisukohta, et suur eelarvepuudujääk annab niigi kiirele hinnatõusule hoogu juurde. "Kõrge inflatsioon võib omakorda tekitada palgasurvet ja vähendada majanduse konkurentsivõimet. Seetõttu on oluline, et ka eelarvepoliitika oleks suunatud hinnatõusu ohjeldamiseks," sõnas Müller.

Eelarvepuudujäägi vähendamiseks 2023. aastal tuleks IMF-i hinnangul uurida erinevaid võimalusi, sealhulgas avaliku sektori palgakasvu ohjeldamist ja mõnede kavandatud maksutõusude ettepoole toomist.

IMF märkis, et toetuse peaks säilitama kõige haavatavamale sihtgrupile. Samas kuna energiahinnad langevad, peaks kaaluma peretoetuste suurendamise tühistamist.

Kriitilise tähtsusega on IMF-i hinnangul avaliku sektori palgakasvu ohjeldamine ehk palgafondi hoidmine allpool 2020–2022 täheldatud osakaalu SKP-st ning piirates ministeeriumite ning kohalike omavalitsuste paindlikkust palku tõsta.

IMF peab oluliseks võimalikult kiiresti automaksu kehtestamist, samuti peaks hinnangu järgi kaotama elukoha maamaksuvabastuse ja maamaksutõusule seatud 10-protsendilise ülemmäära.

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul külastas delegatsioon Eestit õigel ajal ja see on abiks edasiste otsuste tegemisel.

"IMF isegi soovitab maksumuudatusi teha kiiremini, oleme selgitanud, et avalik debatt ja kuus kuud jõustamiseks on reeglid, millest peame kinni pidama, et ühiskond jõuaks need vastu võtta," rääkis Võrklaev.

Pikaajalise jätkusuutliku majanduskasvu saavutamiseks soovitab IMF lisaks eelarvepoliitilistele sammudele rakendada sihipärast finantsstabiilsust tagavat finantssektori poliitikat.