Hodges: Hiinaga sõja vältimiseks peame tagama, et Ukraina alistab Venemaa

Endine USA Euroopa vägede ülem Ben Hodges ütles, et USA peab tagama, et Ukraina võidab sõja Venemaa vastu, kui soovib vältida sõda Hiinaga.

Hodges ütles, et lääneriikide juhid peavad selgelt välja ütlema, et Ukraina võidaks sõja. Seejärel peavad nad saatma Ukrainasse piisavas koguses vajalikku relvastust.

"Joe Biden, Rishi Sunak, Olaf Scholz peavad ütlema, et me tahame, et Ukraina võidaks. Kui nad seda teeksid, oleks see sõda aasta lõpuks läbi," ütles Hodges.

"Vaadake kui haavatavad on venelased. Ainus võimalus on neil siis, kui me kaotame isu Ukrainat toetada," märkis Hodges.

Hodges kritiseeris lääneriikide varasemat Venemaa-suunalist poliitikat. Ta tõi välja Venemaa sissetungi Gruusiasse ning Krimmi ja Donbassi hõivamise 2014. aastal.

"Nii näeb välja ebaõnnestunud heidutus. Jah, heidutus on kallis, kuid nagu nüüd näeme, siis ebaõnnestunud heidutus on veelgi kallim. Peame ütlema, et Ukraina saaks kogu oma territooriumi tagasi, taastaks oma majanduse ning tooks tagasi tuhanded Venemaale küüditatud Ukraina lapsed," ütles Hodges.

"Kui me seda ei tee, siis ma arvan, et hiinlastele ei avalda see väga muljet, mida me Taiwani või Lõuna-Hiina mere kohta ütleme. Ja see saab olema palju keerulisem sõda," märkis Hodges.

Hodges rõhutas, et Ukraina peab kindlasti Krimmi poolsaare tagasi vallutama.

"Kui Venemaa kätte jääb Krimm, kulub vaid paar aastat ja nad tulevad tagasi. Kui vaadata kaarti, siis on näha, et Krimm on nagu pistoda Ukraina kõhus," ütles Hodges.

Hodgesi sõnul on Venemaa ühiskonnas ja juhtimisstruktuurides palju probleeme. "Jevgeni Prigožin sõimab Šoigut ja Greaasimovi, mõnitab isegi presidenti. Neil on tõsised sisemised probleemid. Ja kui venelastel on probleeme, siis ma olen õnnelik," ütles Hodges.