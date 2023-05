USA andis Muski firmale loa inimeste peal ajuimplantaati katsetada

Musk on alates 2019. aastast prognoosinud, et tema firma alustab ajuimplantaadi katsetamist inimeste peal. Musk leiab, et see aitaks ravida raskeid haigusi, vahendas The Guardian.

Neuralink loodi 2016. aastal ja firma taotles FDA heakskiitu alles 2022. aasta alguses. Agentuur lükkas siis taotluse tagasi. FDA juhtis siis tähelepanu mitmetele probleemidele, millega tuli enne inimkatsete heakskiitmist tegeleda.

Neuralinki tegevust on varem uurinud ka USA võimud. Loomkatsetega sai ettevõtte süüdistuse loomade väärkohtlemises. Alates 2018. aastast on firma tapnud umbes 1500 looma. Uurimise käigus on ka vaadeldud USA põllumajandusministeeriumi (USDA) järelevalvet Neuralinki üle.

Neuralinki eesmärk on paigutada inimese ajju kiip, mille abil saaks inimene paremini arvuteid juhtida. Musk teatas eelmisel aastal, et on seadme ohutuses juba nii kindel, et oleks neid nõus oma lastele implanteerima.