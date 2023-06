Oluline neljapäeval, 1. juunil kell 5.55:

- Venemaa ründas taas Kiievit, hukkus vähemalt kolm inimest;

- Gladkov: Ukraina piiril asuvat Belgorodi tabasid taas rünnakud;

- Maljari sõnul püsivad Ukraina üksused veel Bahmuti linna edelaosa ääres;

Venemaa ründas taas Kiievit, hukkus vähemalt kolm inimest

Venemaa korraldas taas Ukraina pihta õhurünnaku ja neljapäeva varahommikul käivitusid Kiievis õhuhäiresireenid. Venemaa rünnaku tõttu hukkus vähemalt kolm inimest.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles, et esialgsetel andmetel leidsid päästjad Desnjanski rajoonist kolm hukkunut, kellest kaks olid lapsed. Vigastada sai vähemalt seitse inimest, vahendas Ukrainska Pravda.

Kahele inimesele anti Klõtško sõnul kohapeal abi. Väljakutsekohtades töötavad endiselt kiirabibrigaadid. Noorem hukkunud lastest oli viimastel andmetel umbes kuue- ja vanem 12-aastane, vahendas BNS.

Öised rünnakud olid viimased tervest seeriast sel nädalal Kiievi pihta tulistatud droonidest ja rakettidest.

Gladkov: Ukraina piiril asuvat Belgorodi tabasid taas rünnakud

Belgorodi oblasti kuberner Vjašeslav Gladkovi teatas neljapäeval, et oblastis asuv Šebekino linn sattus taas rünnaku alla. Gladkov väitis, et rünnaku tõttu sai vigastada kaks inimest ja nad viidi haiglasse ravile, vahendas The Kyiv Independent.

Gladkov väitis ka kolmapäeval, et Šebekino linn sattus rünnaku alla. Gladkovi väitis, et kolmapäeval sai rünnaku tõttu vigastada üks inimene

Belgorodi oblast paikneb Ukraina piiri ääres. Ukraina vägede koosseisus võitlevad üksused Vene Vabatahtlike Korpus ja Vene Vabaduse Leegion tegid hiljuti reidi Vene Belgorodi oblastisse. Venemaa jätkab samal ajal Põhja-Ukrainas asuvate oblastite pommitamist.

Maljari sõnul püsivad Ukraina üksused veel Bahmuti linna edelaosa ääres

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas kolmapäeval, et Bahmuti linna edelapiirkond on endiselt Ukraina vägede kontrolli all. Maliari sõnul on Vene vägede pealetung Bahmutis peatatud. Tema sõnul annavad Vene väed üha rohkem suurtükituld Ukraina armee positsioonide pihta.

Venemaa palgasõdurite grupeeringu Wagner juht Jevgeni Prigožin väitis hiljuti, et tema võitlejad alustasid Ukraina idaosas Bahmutis oma positsioonide üleandmist Vene relvajõudude üksustele. Prigožin väitis 20. mail, et tema väed vallutasid Bahmuti linna. Kiiev pole veel ametlikult linna langemist tunnistanud. Prigožin väitis, et Wagner kaotas Bahmutis 20 000 võitlejat.