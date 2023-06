Nädalavahetus püsib jahe

Nädalavahetusel on ilm jahe ning kohati sajab hoovihma.

Laupäeva öö on pilves selgimistega ning kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, rannikul kuni +9 kraadi, kuid maapinnal võib langeda veel -2 kraadini.

Hommik on vahelduva pilvisusega ning sajab hoovihma. Puhub loodetuul 4 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb 7 ja 10 kraadi vahele.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega. Ennelõunal sajab hoovihma, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis ning sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Järgnevatel päevadel püsib Eesti kohal vahelduva või muutliku pilvisusega taevas ning mitmel pool on oodata hoovihma. Vaid esmaspäev tuleb olulise sajuta. Öösel jääb õhutemperatuur keskmiselt 6-7 kraadi juurde, mõni kraad soojem tuleb öö vastu kolmapäeva. Kui pühapäeval on sooja keskmiselt vaid 13 kraadi, siis sealt edasi õhutemperatuur pisut tõuseb. Kõige soojem päev tõotab tulla teisipäev, mil termomeetril on 18 kuni 23 kraadi.