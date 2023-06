Allikad Ukraina relvajõududes teatasid vastupealetungi algusest Zaporižžjas

Oluline neljapäeval, 8. juunil kell 16.37:

- Allikad Ukraina relvajõududes teatasid vastupealetungi algusest;

- ​Venemaa pommitas Hersoni samal ajal kui seda evakueeriti;

- Vene allikad: Ukraina väed püüavad Zaporižžja rindelõigul läbi tungida;

- Zelenski kutsus rahvusvahelisi organisatsioone päästetöödega ühinema;

- NATO endine peasekretär: mõned NATO liikmesriigid võivad kaaluda vägede saatmist Ukrainasse, kui liikmesriigid ei anna Vilniuse tippkohtumisel Kiievile julgeolekutagatisi;

- Ukraina: uue tammi ehitamine võtab aega vähemalt viis aastat;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 730 sõdurit ja 18 tanki.

Allikad Ukraina relvajõududes teatasid vastupealetungi algusest

Ukraina kaitsejõudude allikad kinnitasid The Washington Postile Ukraina vastupealetungi algusest. Eraldiseisvalt kinnitasid kaks Ukraina ametiisikut ABC Newsile, et pealetungi aktiivne faas on alanud. Kuigi lahingutegevus ägenes juba paar päeva varem, siis on üha enam teateid suurest lahingust Zaporižžja rindelõigul.

Lääneriikide allikad kinnitasid varem Ukraina vägede koondumisest rindejoone lähistele strateegilistes punktides lähipäevadel. Lisaks kinnitas sõjalise geolokatsiooniga tegelev vabatahtlike projekt GeoConfirmed Saksa päritolu Leopard 2 tankide kasutamist Zaporižžja rindelõigul. Sama grupp kinnitas hiljem Vene suurtükitule kasutamist edasiliikuva Ukraina sõjatehnika kolonnide pihta H08 maantee lähistel Zaporižžja oblastis.

Eraldiseisvalt kinnitas kohaliku okupatsiooniadministratsiooni juht Vladimir Rogov neljapäeva hommikul Ukraina vägede ägedatest rünnakutest Zaporižžja rindelõigul.

Vene kaitseministeeriumi teatel tõrjuti Zaporižžja rindelõigul Ukraina rünnak

Vene kaitseministeerium teatas neljapäeva pärastlõunal Ukraina rünnaku tõrjumisest Zaporižžja rindelõigul. Venemaa väitel tuvastati rünnak õigeaegselt ning Ukraina väed olevat suurte kaotuste taandunud. Vaenupoolte väiteid pole sõja tingimustes võimalik kinnitada ega ümber lüktata. BBC venekeelne teenistus juhtis tähelepanu, et tegu on teise korraga sel nädalal kui Vene kaitseminister Sergei Šoigu pidas vajalikuks avalikult teada Vene armee edust Ukraina vastupealetungi tõrjumisel.

​Venemaa pommitas Hersoni samal ajal kui seda evakueeriti

Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Prokudin teatas, et Vene väed pommitavad Hersoni linna kaldapiirkonda ja kesklinna. Ukraina võimud tegelevad samal inimeste evakueerimisega linna üleujutatud aladelt. Prokudin teatas varem, et Hersoni oblastist on Kahhovka tammi hävimise tõttu vee all 600 ruutkilomeetrit. Vee all olevatest aladest on Dnipro paremkadal 32 protsenti ja vasakkaldal.

Hersoni ründamist evakuatsiooni ajal kinnitas ka kohapeal viibinud The Kyiv Independent ajakirjanik. Eraldiseisvalt kinnitas seda ka The Timesi ajakirjanik Catherine Philp.

Hersoni oblasti sõjaline administratsioon teatas varem, et Ukraina poolt kontrollitud aladel on üleujutatud 20 asulat ning 2629 elamut.

Russians shelled school #2 in Kherson, which sheltered people evacuated from flooded houses - Mayor of occupied Oleshky says



Local Telegram channels says an evacuation site was shelled, there are fatalities

https://t.co/S9sjML3OM5 pic.twitter.com/LVIh72x4bh — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 8, 2023

Ukraina kasutab Zaporižžja rindelõigul Leopard 2 tanke

Geolokatsiooniga tegelev vabatahtlike projekt GeoConfirmed kinnitas neljapäeval Vene allikate jagatud droonipiltidele tuginedes Leopard 2A4 tankide kasutamist Zaporižžja rindelõigul.

GeoConfirmed UKR.



"Russian aerial reconnaissance footage of Ukrainian heavy equipment used during last night reported offensive actions in Zaporizhzia region. First footage of Leopard 2A4."



Pic 01: 47.523686, 35.930824

Pic 04: 47.500853, 35.931937



GeoLocated by @doppelot https://t.co/MpAJbdA0fG — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) June 8, 2023

Vene allikad: Ukraina väed püüavad Zaporižžja rindelõigul läbi tungida

Zaporižžja oblasti okupatsiooniadministratsiooni juht ja kollaborant Vladimir Rogov teatas neljapäeva hommikul Ukraina vägede ägedatest rünnakutest Zaporižžja rindelõigul. Rogovi teatel pommitasid Ukraina väed Vene vägede positsioone suurtükitule ja HIMARS-i rakettidega. Rogovi sõnul on kaudtulega tehtud rünnakute eesmärgiks sundida Vene vägesid oma positsioone loovutama.

Eraldiseisvalt teatas Vladimir Rogov Ukraina rünnakust öösel Tokmaki linna pihta, mille käigus hävis kaks hoonet. Rogov soovitas sealsetel tsiviilisikutel taanduda lõuna poole Berdjanski sadamalinna, vahendas CNN.

Zelenski kutsus rahvusvahelisi organisatsioone päästetöödega ühinema

President Volodõmõr Zelenski rääkis oma igaõhtuses videosõnumis katastroofilisest olukorrast ukrainlastele abi osutamisel Hersoni oblasti okupeeritud osas ja kutsus rahvusvahelisi organisatsioone päästeoperatsiooniga ühinema.

"Täna pööratakse kogu päeva jooksul maksimaalset tähelepanu Venemaa terrorirünnaku tagajärgedele Kahhovka hüdroelektrijaamas. Meie kontrolli all oleval territooriumil on üle ujutatud kümned asulad. Tuhanded majad! Evakueerimine jätkub. Ja seda tule all! Vene suurtükivägi jätkab rünnakuid kõigest hoolimata," rääkis president.

Samas märkis Zelenski, et olukord Hersoni oblasti venelaste okupeeritud alal on täiesti katastroofiline.

"Okupandid lihtsalt hülgasid inimesed nendes kohutavates tingimustes. Ilma päästmiseta, ilma veeta, lihtsalt hulgaliselt üleujutatud majade katustel. Ja see on veel üks Venemaa tahtlik kuritegu: pärast seda, kui terroririik on põhjustanud katastroofi, siis üritab see kahju võimalikult ulatuslikuks muuta," sõnas riigipea.

Zelenski sõnul on praegu vaja maailma selget ja kiiret reaktsiooni toimuvale.

"On isegi võimatu täpselt kindlaks teha, kui palju inimesi ajutiselt okupeeritud Hersoni oblasti territooriumil võib ilma päästmiseta, joogivee, toiduta ja arstiabita surra. Meie sõjaväe- ja eriteenistused päästavad inimesi nii palju kui võimalik, kuid on vaja teha suuremaid jõupingutusi. On vaja, et rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Rahvusvaheline Punane Rist, ühineksid viivitamatult päästeoperatsiooniga ja aitaksid inimesi Hersoni piirkonna okupeeritud osas," rääkis president.

"Kui praegu sealses katastroofitsoonis rahvusvahelist organisatsiooni ei ole, siis seda pole üldse olemas. See tähendab, et see on teovõimetu," ütles Zelenski.

Zelenski külastas üleujutatud Hersoni oblastit Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

NATO endine peasekretär: mõned NATO liikmesriigid võivad kaaluda vägede saatmist Ukrainasse, kui liikmesriigid ei anna Vilniuse tippkohtumisel Kiievile julgeolekutagatisi

"Kui NATO ei suuda kokku leppida Ukraina jaoks kindlas edasi minemises, siis on võimalus, et mõned riigid võivad tegutseda eraldi. Me teame, et Poola tegeleb Ukrainale konkreetse abi andmisega. Ma ei välistaks, et Poola sekkub veelgi tugevamalt ja Balti riigid järgivad Poola eeskuju, võib-olla vägede saatmisega," ütles NATO endine peasekretär Anders Rasmussen.

Rasmussen ütles, et Ukraina peaks enne tippkohtumist saama kirjalikud julgeoleku tagatised, mis hõlmavad luureandmete jagamist, väljaõpet, laskemoona tootmist ja relvatarnete jätkumist. NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles kevadel, et tippkohtumisel arutatakse julgeolekugarantiisid. NATO tippkohtumine algab 11. juulil.

Zelenski külastas üleujutatud Hersoni oblastit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas neljapäeval üleujutatud Hersoni oblastit, vahendas CNN.

Üleujutatud Hersonis jätkub inimeste evakueerimine.

Ukraina: Kahhovka veehoidla tase alanes ööpäevaga 1,4 meetrit

Ukraina Kahhovka veehoidlas langes veetase ööpäevaga 1,4 meetri võrra 13,05 meetrini, teatas neljapäeval Kahhovka hüdroelektrijaama operaator Ukrhidroenerho.

"Kahhovka veehoidla veetaseme langus jätkub. Nikopoli piirkonnas oli veetase 8. juunil kella 8 seisuga 13,05 m," teatas ettevõte neljapäeva hommikul.

Vee vähenemine veehoidlas on aga aeglustunud: võrdlusena oli Ukrhidroenerho andmetel 7. juuni hommikul, päev pärast Kahhovka hüdroelektrijaama tammi õhkimist ööl vastu 6. juunit veehoidla veetase Nikopoli piirkonnas alanenud 2,5 meetri võrra 14,41 meetrini.

Samal ajal jätkus ettevõtte teatel kolmapäeval ülevoolutammi, jaamahoone ja lüüsi vahelise pinnasetäite lagunemine.

Hersoni oblastis asuv Oleškõ asula pärast tammi hävimist Autor/allikas: SCANPIX/AP/

Ukraina: uue tammi ehitamine võtab aega vähemalt viis aastat

Ukraina riikliku hüdroelektriettevõtte Ukrhüdroenergo juht Ihor Sõrota ütles, et uue tammi ja hüdrojaama ehitamine võtab aega vähemalt viis aastat ja läheb maksma vähemalt miljard dollarit.

Mõkolajivi kuberner Vitali Kim teatas kolmapäeva õhtul, et tammi purustamisest tingitud üleujutused on jõudnud ka Mõkolajivi oblastisse. Üleujutuste tõttu on ohus vähemalt 13 asulat, vahendas The Kyiv Independent.

Briti luure: Ukraina käes on initsiatiiv enamus rindelõikudel

Ühendkuningriigi kaitseministeerium kinnitas oma hommikuses rindeülevates, et ägedad lahingud jätkuvad Ukrainas mitmel rindelõigul. Brittide hinnangul on Ukraina vägede käes initsiatiiv enamus rindelõikudel.

Suurbritannia kaitseministeeriumi sõnul kästakse Vene vägedel tõenäoliselt jätkata pealetungioperatsioone nii kiiresti kui võimalik. Tšetšeenidest koosnevad üksused on edutult üritanud vallutada Marivka linna Donetski lähistel. Sealkandis on rindejoon alates 2015. aastast suuresti muutumatuna püsinud.

Britid juhivad oma ülevaates tähelepanu ka Kahhovka hüdroelektrijaama veehoidla tammi hävitamise tagajärgedele. Neljapäeval peaks veetase hakkama langema. Samas on pommitamine takistanud mõnedest üleujutuspiirkondadest tsiviilisikute evakueerimist.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Xuz1SZBZuV



#StandWithUkraine pic.twitter.com/abjNhlu7Xm — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 8, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 730 sõdurit ja 18 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 212 760 (võrdlus eelmise päevaga + 730);

- tankid 3891 (+18);

- jalaväe lahingumasinad 7576 (+16);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 299 (+0);

- suurtükisüsteemid 3668 (+28);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 595 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 355 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 3234 (+15);

- tiibraketid 1171 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6384 (+35);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 500 (+8).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.