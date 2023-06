Laupäev tuleb selge ja sajuta

Laupäev on selge ja vähese pilvisusega ning temperatuur ulatub 14 kraadist 20 kraadini. Soojemat ilma on oodata uuel nädalal.

Laupäeval jääb Põhjamaid mõjutama jaheda õhumassiga kõrgrõhkkond, mille kese koondub Soome lõunaosa kohale. Läänemeremaades püsib valdavalt sajuta ilm, vaid Norra keskosas võib päeval mõnel pool vihma rabistada. Kuna öö tuleb pilvitu, jahtub õhk kiiresti ning Eestis võib maapinnal temperatuur ka paiguti kraad miinuspoolele langeda. Päeval püsib jahedapoolne ilm.

Öö vastu laupäeva tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub kirde- ja põhjatuul, saartel idakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 7, rannikul kuni 12, kuid maapinnal kohati veel 0 kraadi ümber.

Laupäeva hommik tuleb selge, mõnel pool vähese pilvisusega ja kuiv. Puhub ida- ja kirdetuul 2- 8 m/s. Õhusooja on 9 kuni 14 kraadi.

Päeval on Lääne-Eestis selge ja vähese pilvisusega, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 3-8, puhanguti kuni 12 m/s. Termomeetrinäit jääb 14 ja 20 kraadi vahele.

Laupäeva õhtul on taevas valdavalt pilvitu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s ning plusskraade on termomeetril 12 kuni 17.

Järgnevail päevil jõuab Eestisse juba tõeliselt suvine ja kuiv ilm. Taevas on pilvitu lastes päikesel särada ja temperatuuridel tõusta. Pühapäeval on sooja keskmiselt 19, esmaspäeval 21, teisipäeval 24 ning kolmapäeval juba 25 kraadi. Vaid rannikualadel jääb temperatuur veel kohati alla 20 kraadi. Öötundidel õhk küll tublisti jahtub, kuid üldiselt on temperatuurinäidud siiski tõusuteel.

Kui ööl vastu pühapäeva on termomeetril keskmiselt 4, siis ööl vastu kolmapäeva juba 10 kraadi sooja.