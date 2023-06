Tallinna politseinik: seadusesilm peab Musumäele autoga paremini pääsema

"Kesklinna piirkonnas on Musumägi vaieldamatult hea koht inimeste kogunemiseks. Tegemist on hubase territooriumiga, mis on keskne koht erinevate linnaosade vaates ning asetseb vanalinnas kiirtoidurestoranide läheduses. Musumägi asub muust ümbritsevast pisut kõrgemal ja eriti suvisel ajal on rohkem varjatud sealsete puude ja põõsaste tõttu. Politsei statistika näitab, et Musumägi on ootustele vastupidiselt toonud sinna kokku rohkem inimesi, kelle eesmärk ei ole heakuulekas käitumine," kirjeldas Saar kirjalikus pöördumises olukorda.

Saar tegi Kesklinna vanemale Monika Haukanõmmele ettepaneku korraldada asjad nii, et politsei ja ka kiirabi saaksid võimalike kuritegude ennetamiseks ja nendele reageerimiseks lihtsamini operatiivautoga Musumäele sõita.

Ettepaneku ilmestamiseks tõi Saar oma kirjas välja statistika eelmise ja selle aasta väär- ja kuritegude kohta Musumäel. Eelmise aasta esimesel üheksal kuul oli Musumäel kokku 20 väärtegu, millest üheksa oli sooritatud alaealise poolt. Enamik väärtegusid oli alkohoolse joogi tarbimine.

Kuritegusid oli sel perioodil 13. Neist kaheksa puhul oli tegemist kehalise väärkohtlemisega, millest kahes osalesid alaealised. Rohkem kuritegusid alaealised sel perioodil Musumäel ei sooritanud.

Selle aasta esimesel kuuel kuul on Musumäel toime pandud üheksa väärtegu ja 12 kuritegu, neist üheksa on olnud kehalised väärkohtlemised.

Saare sõnul saaks tagada operatiivsõidukite ligipääsu Pärnu maanteelt suunaga Musumäele lõigates kalde sõidutee äärekivisse, et sõiduki sissesõit oleks kõnniteele ja sealt edasi Musumäele sõbralikum.

Teise võimaliku lahendusena palus Saar kaaluda Pärnu maanteelt pealesõitu kõnniteele teisaldatavalt kaldplatvormilt, mis ei oleks mõõtmetel suur ning ei häiriks muud liiklustegevust.

Saar avaldas lootust, et sõidukite sissesõiduks Musumäele pole vaja ette võtta suuremahulist projekteerimist.