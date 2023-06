Lõuna prefekt: PPA ametnike Venemaale eksimisest on Eestil videosalvestis

Koppel ütles, et kolmapäeva hommiku seisuga pole Eesti poolele vahetut kontakti kinnipeetud PPA ametnikega olnud. "Nad on jätkuvalt Venemaal ja Vene võimude kontrolli all. Kolmapäeval lõuna ajal on meil järjekordne sidevahendite teel kontakt Vene poolega, kust loodame siis saada täpsemat infot, kuidas see olukord võiks laheneda," ütles Koppel.

Suhtlus Vene poolega käib piiriesinduse institutsiooni tasandil nii kirja teel kui ka sidepidamise kanali kaudu, sõnas Koppel. "Meil on nii-öelda regionaalne juhtimispunkt, kes on olnud Vene poolega siis lühikontaktis, aga mingit pikemat suhtlust hetkel olnud," sõnas Koppel.

Lõuna ajal toimubki kontakt regionaalse juhtimispunkti tasandil, et saada infot selle kohta kas ja mis tegevused edasiseks võiks aset leida.

"Üldjuhul lahendamegi neid olukordi mõlemalt poolt üsna sarnaselt ehk et asjaolusid kontrollitakse. Kui keegi on piiri ületanud, tuleb selgeks teha, mis oli selle ületamise põhjus, kas see on olnud tahtlik, kas on see olnud eksitus, ja senine praktika on olnud mõnes mõttes väga erinev aastate jooksul mõlemalt poolt. On juhtumeid, kus asjaolud on nii selged, et inimeste üleandmine teisele poolele on toimunud samal päeval, järgmisel päeval või ka ülejärgmisel päeval," rääkis Koppel.

"Selliseid olukordi, kus keegi oleks pikemaks kriminaalmenetluseks jäetud sinna kohale, kui ta ongi tõesti selline eksinud piiriületaja, selliseid juhtumeid me viimastest aastatest ei mäleta," sõnas Koppel.

Ta lisas, et praegu küll pole mingisugust kahtlust selles, et tema kolleegid teisipäeval eksisid Venemaale tahtmatult. "Siin mingit tahtlust ei ole ja meil omalt poolt ei ole küll mingisugust alust menetlust läbi viia," ütles Koppel.

"Tegemist on lihtsalt tublide Eesti meestega, kes täitsid oma tööülesandeid selleks, et piir oleks ka Eesti poolelt korras ja et vältida just sarnaseid juhtumeid looduses. Nende töökohustuste hulka käib ka piiritaristu eest hoolitsemine. Meie põhiküsimus on loomulikult see, millal me oma kolleegid tagasi saame," sõnas Koppel.

PPA-l on videosalvestis toimunust.

"Olles mõnda aega Vene poolel liikunud, siis nad said ilmselt oma eksitusest aru ja tahtsid pöörduda tagasi õigesse kohta. Meil ei ole küll täpselt teada, mis asjaoludel, aga arvatavalt jäi nende ATV kinni ja seetõttu ei saanud nad sealt edasi liikuda. Mõni minut kulus selleks kuni esimene esimene nii-öelda vene poole ekipaaž oli seal nende juures. Raadiokontakti Eesti poolega neil ei olnud," rääkis Koppel.

Ta lisas, et kolleegidega kõigepealt alustati vestlust ja seejärel kutsuti nad endaga kaasa juba Vene Föderatsiooni territooriumile sügavamale.

Teisipäeval kohtusid Eesti-Vene piirijoonel ka Eesti piirivalvurid kui ka Vene poole esindajad, et toimunu seal dokumenteerida. "Suhtlus Vene poolega on meil ametlik ja professionaalne jääb sellesse piiresse," sõnas Koppel.

Juhul, kui Venemaal viibivad PPA ametnikud vajavad õigusabi, siis see käib juba läbi välisministeeriumi.