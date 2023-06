Käimlasõbrad korraldavad sõnakorje

Kuivkäimlaentusiast Peep Tobreluts ütles sõnaust välja kuulutades, et kuivkäimla on pikk ja lohisev sõna ning tihti võib ilma veeta käimla ukselt leida hoopis lühendi WC, mis aga eksitab.

"Sellest tuligi mõte saada mõni hea idee, kuidas kuivkäimlat võiks veel nimetada või tähistada: kas sõna, sõnaühend, akronüüm ehk tähtedest kokku pandud lühend või ka piktogramm, mõni kujund äkki. Milline see lõpuks välja tuleb, eks aeg näitab," ütles Tobreluts.

Tobreluts lisas, et kui Eestis on kuivkäimlat peetud vaesuse sümboliks, siis soomlased on sellest teinud oma eduloo, mida tutvustati isegi Veneetsia arhitektuuribiennaalil. Eestis hakati uuesti kuivkäimlakultuuri edendama 1990ndate teisel poolel.

Kuivkäimlaentusiast on ka loodusgiid Priit Adler. Tema eestvedamisel loodud Puhta Vee teemapargis võib leida veevaba käimla, kuhu pääseb isegi ratastooliga.

"Eks inimesed on eelarvamusega, aga tänapäeval on arendatud välja tehnoloogiad, kus piss ja kaka lähevad eraldi auku. Vedelik immutatakse läbi põhupaki ja läbi imbmaterjali maasse ning bakter sööb selle haisu ära ning kaka hakkab komposteeruma selles anumas, kuhu ta läheb. See on ehtne ringmajaduse näide, kus kakast võib saada uue tomati, maasika või kartuli. "

Uuringud näitavad, et kuivkäimla aitab majapidamises kokku hoida ligi 30 protsenti puhast joogivett.