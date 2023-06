Vene sissetungijad tulistasid neljapäeval Sumõ oblasti piirialasid, kus kõmatas vähemalt 98 plahvatust, milles sai vigastada kolm last, teatas Ukraina meedia. Ukraina meedia teatas, et ööl vastu reedet kõlasid Odessas õhuhäiresireenid ning linnas töötas õhutõrje.

Oluline reedel, 16. juunil kell 5.55:

- Sumõ oblastis sai venelaste mürskude läbi haavata kolm last;

- Hispaania annab Ukrainale välihaigla ja sõjavarustust;

- Odessat tabas taas droonirünnak;

- Politico: Bulgaaria ühineb Ukraina laskemoona varustamise koalitsiooniga.

Sumõ oblastis sai venelaste mürskude läbi haavata kolm last

Vene sissetungijad tulistasid neljapäeval Sumõ oblasti piirialasid, kus kõmatas vähemalt 98 plahvatust, milles sai vigastada kolm last, teatas Ukraina meedia.

Sumõ sõjaväeadministratsiooni andmetele olid vaenlase tule all kuus kogukonda.

"Gluhhivi kogukonnas sai rünnaku tagajärjel vigastada kolm last, kellest noorim üheksa- ja kõige vanem 13-aastane. Üks laps viidi haiglasse," seisis avalduses.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Hispaania annab Ukrainale välihaigla ja sõjavarustust

Hispaania kaitseminister Margarita Robles ütles, et riik annab Ukrainale üle 20 soomustransportööri, välihaigla ja neli tanki Leopard 2A4, mis olid remondis, vahendas reedel uudisteagentuur UNIAN.

Hispaania kaitseministeeriumi pressiteenistuse teatel jõuavad Ukraina sõjaväe soomustransportöörid Poolasse 19. juunil. See partii tuleb lisaks varem Ukrainasse tarnitud 40 soomustransportöörile.

Lisaks saab Ukraina välihaigla Role 2 Plus. Enne selle üleviimist läbivad Ukraina sõjaväelased Hispaanias asjakohase väljaõppe. Selline haigla võib toetada sõjaväge muu hulgas erakorralise kirurgia ja laboriteenustega.

"Ukraina võitleb õiglase eesmärgi nimel ja seetõttu on neil meie igasugune toetus mitte ainult varustuse saatmisel, vaid ka Ukraina sõjaväelaste väljaõppel," ütles Robles.

"Meie pühendumus toetada Ukrainat täieliku, õiglase ja kestva rahu poole püüdlemisel jääb kindlaks nii kaua, kui vaja," toonitas kaitseminister.

Saksa Bundeswehri peamine lahingutank Leopard 2 on ka Austria, Ungari, Poola, Türgi, Norra, Rootsi, Šveitsi, Hispaania, Taani, Kreeka ja Soome relvastuses. Tankil on palju modifikatsioone ja seda on 1979. aastast toodetud kokku üle 3600. Tanki kaks peamist varianti on Leopard 2A4 ja täiustatud Leopard 2A5.

Odessat tabas taas droonirünnak

Ukraina meedia teatas, et ööl vastu reedet kõlasid Odessas õhuhäiresireenid ning linnas töötas õhutõrje. Venemaa ründas linna Iraanis toodetud droonidega, vahendas Ukrainska Pravda.

Politico: Bulgaaria ühineb Ukraina laskemoona varustamise koalitsiooniga

Bulgaaria kaitseminister Todor Tagarev ütles veebiväljaandele Politico, et riik plaanib ühineda Euroopa Liidu (EL) algatusega, mille eesmärk on varustada Ukrainat laskemoonaga.

"Meie eesmärk on selle koalitsiooniga liitumine. Poliitilist otsust pole tehtud, kuid me pingutame ja usun, et leiame selleks võimaluse," ütles Tagarev.

Euroopa riigid jõudsid mais üksmeelele ühishankes Ukrainale laskemoona andmiseks. Kokkulepe järgnes märtsis saavutatud liikmesriikide juhtide poliitilisele otsusele tarnida Ukrainale aasta jooksul miljon suurtükimürsku ja maa-maa tüüpi raketti, kasutades selleks muuhulgas Euroopa rahurahastu (EPF) vahendeid ühe miljardi euro ulatuses.