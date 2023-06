Eestis on asutamisel uus partei Eesti Rahva Erakond

Loodav partei esitleb enda eelkäijana Eesti ajaloolise riigitegelase Jaan Tõnissoni Eesti Rahvameelset Eduerakonda.

Loodava erakonna eestvedajate seas on ettevõtjad Harry Raudvere, Indrek Pähnapuu ja kremli-meelsete sotsiaalmeedia postituste tõttu EKRE-st välja heidetud Võru linnavolikogu liige Kertu Luisk. Samuti on ERE-ga seotud Ülle Pukk ja Vladimir Makarov.

ERE liige on ka Roman Malõšev, kes oli 31. märtsini samuti EKRE liige. Malõševi sõnul on Ukrainas toimuv sõda üks mehhanism, millega globalistide eliit soovib ässitada rahvaid üksteise vastu ning selles kontekstis on Eesti praeguse valitsuse otsused ja suunad enesehävitusliku iseloomuga.

Harry Raudvere sõnul ei ole Venemaa Eestile midagi halba teinud ning Eesti peaks suhteid Venemaaga parandama.

Raudvere ütles erakonna avaüritusel, et paljud ERE liikmed olid varem seotud liikumisega Koos. Erakonna Koos juhatuse liige Oleg Ivanov lahkus mai keskel koos abikaasaga Venemaale Sotši, et seal erakonda juhtida. Ivanovi sõnul pelgas ta, et kaitsepolitsei võtab ta vahi alla. Teise erakonna koos juhtfiguuri Aivo Petersoni pidas märtsis kinni kaitsepolitsei ning teda kahtlustatakse Eesti riigi vastase suhte loomises.

Loodav erakond paistab silma konservatiivsema maailmavaatega, seistes näiteks vastu samasooliste abielule ja e-hääletamisele valimistel. Samuti on erakond vastu sõjapõgenike vastuvõtmisele. ERE on vastu maksutõusudele ja pooldab presidendi otsevalimisi. ERE sõnul peavad Eesti põlisrahvad saama autonoomia.

ERE programm sisaldab seisukohta, et "hallid passid" ehk määratlemata kodakondsus tuleb kaotada ja nende omanikele tuleb anda kodakondsus.

ERR edastas loodavale erakonnale mitmed küsimused. Kahjuks ei ole teada, kes erakonna nimel nendele vastas ja seda ei olnud ERE nõus ka ütlema.

Intervjuu ERE-ga

Kes on loodava erakonna ERE juhtfiguurid?



Tänaseks ei olegi veel määratletud kindlaid juhtfiguure. Nimetatud küsimus leiab kindlasti lahenduse esimesel ERE üldkogul kui erakond on ametlikult registreeritud. Täna on õigus ja võimalus kõigil võrdselt kaasa rääkida. Kes tunnevad, et soovivad panustada loodava erakonna eesmärkidesse, on oodatud meiega ühinema.



Mitu liiget teil tänase seisuga on?



Täpset ülevaadet hetkel ei ole kuna liikmeks astumise avaldusi laekub pidevalt ja kindlasti on täna veel osa avaldusi aktiivsete liikmete valduses. Oleme plaaninud teha vahekokkuvõtte 1. juuliks.



Mis ajaks loodate 500 liiget täis saada?



Kindlasti käesoleva aasta jooksul.



Milline seos on teie loodaval erakonnal Eesti ajaloolise riigitegelase Jaan Tõnissoniga ja miks otsustasite erakonna temaga siduda?



Austusest Eesti rahvusliku poliitilise ideoloogia looja vastu.



ERE programmis seisab: "Meie kultuur, haridus, teadus ja sotsiaalsfäär ei tohi kannatada kaitsekulutuste suurendamise tõttu. Kaitsepoliitika peab olema suunatud sõjaliste konfliktide vältimisele.". Milline peaks olema Eesti kaitse- ning ka välispoliitika?



ERE kaitse- ja välispoliitika tugineb eelkõige diplomaatial. Selle puudumine või ühesuunaline arendamine ei teeni kindlasti meie huve. Riigi kaitse- ja välispoliitika peab lähtuma faktipõhisest käsitlusest, mitte rajanema emotsionaalsetele seisukohtadele. Adekvaatsete otsuste langetamiseks on vaja informatsiooni objektiivselt käsitleda.

Kas ERE toetab põhimõtet, et Eesti kaitsepoliitika üks alustalasid on NATO liikmesus?



Nii nagu eelmise küsimuses sai märgitud, lähtub ERE oma otsuste ja põhimõtete kujundamises faktipõhisest käsitlusest. Täna ei ole kaugeltki kindel, sest ei ole küllaldaselt fakte, et kõikide eestimaalaste huvide ja turvalisuse kaitsmiseks valitud poliitilised lahendused on meie Põhiseaduse preambulais fikseeritud ülesande jätkusuutlikuks tagamiseks kõige efektiivsemad. Selle küsimusega tegeletakse jooksvalt ja kindlasti kooruvad üldiste arutelude tulemusena välja loogilised seisukohad, mis saavad siis ERE poliitilise ideoloogia nurgakiviks.



Veel ERE programmist: "ERE eesmärgiks on toetada, arendada ja vahendada riigi geopoliitilisest asendist lähtuvalt rahvusvahelist majanduslikku ja kaubanduslikku tegevust." Kas ja kuidas peaks Eesti suhtlema Venemaaga? Kas Eesti peaks omalt poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonid lõpetama?

On täiesti selge ja üheselt mõistetav, et head suhted teiste riikidega on Eesti suguse väikeriigi majandusliku ja sotsiaalse edu aluseks. Soovime hoida stabiilseid suhteid oma naaberriikidega.



Kes ERE-t rahastab?

Panustame kõik vastavalt oma võimalustele.