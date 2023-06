Blinken Soomes: tugev Ukraina on eeldus tõelisele rahule

USA välisminister Antony Blinken on visiidil Helsingis ja ütles, et ülimalt oluline on tugevdada Ukrainat enne igasuguse rahuleppe sõlmimist Venemaaga.

"Just nimelt seetõttu, et meil puuduvad illusioonid Putini pürgimuste suhtes, usume, et tugevam Ukraina, mis on võimeline heidutama ja kaitsma end võimalike tulevaste agressioonide vastu, on eeldus tähendusrikka diplomaatia ja tegeliku rahu jaoks," ütles Blinken Helsingis peetud kõnes.

Blinken ütles, et Ukraina sõda tugevdas USA otsusekindlust ükskõik millise Hiinast lähtuva ohu suhtes, vahendas BNS.

"Meie tugi Ukrainale ei ole nõrgendanud meie võimekusi tulla toime võimalike ohtudega Hiinast või ükskõik kust mujalt, see on neid vaid tugevdanud," ütles Blinken.

Blinkeni sõnul on Ukraina sõda Venemaa jaoks strateegiline ebaõnnestumine.

"Putini agressioonisõda Ukraina vastu on olnud strateegiline ebaõnnestumine, mis suuresti vähendab Venemaa sõjalist, majanduslikku ja diplomaatilist jõudu ja mõju aastateks," ütles Blinken.

"Kreml väitis sageli, et sel on maailmas tugevuselt teine sõjavägi – ja paljud uskusid seda. Täna näevad paljud, et Venemaa on tugevuselt teine sõjavägi Ukrainas," ütles Blinken ja kutsus öelduga publikus esile naerupahvakuid.

Soome president Sauli Niinistö viibib praegu Brasiilias, seetõttu Blinken temaga Helsingis ei kohtu. Blinken kohtus seetõttu Niinistö asemel peaminister Sanna Mariniga, vahendas Yle.