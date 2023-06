Esmaspäeval on sooja kuni 30 kraadi

Mandri-Eesti ilm on nädala esimeses pooles kuiv ja kuum, üksikuid sajuhooge võib tulla saartel. Esmaspäeval tõusevad õhutemperatuuri maksimumid 30 kraadini, suuremat sadu on oodata nädala teises pooles.

Musta mere äärest ulatub praegu Läänemere äärde sajune pilvevöönd. Eesti jäi pühapäeval Läänemere lõunaosast Skandinaavia kohale liikuva madalrõhkkonna serva ning läänesaarte loodus sai veidi kosutavat vihma. Õhtu poole jõudsid vihmahood, millega koos paukus ka äike, Pärnumaale.

Mujal Eestis valitses ilma üle ikka põhjapoolne kõrgrõhuala, mis lõuna suunas levis, survet avaldas ning idakaare tuule puhangulisemaks muutis.

Esmaspäeval püsib Eesti kagust üle Läänemere loode suunas kulgeva madalrõhuvööndi servas. Samal ajal nihkub põhjapoolne kõrgrõhuala Eestile lähemale. Liivi lahe ümbruses püsib hoovihma võimalus, mujal tugevneb kõrgrõhkkonna kuiv mõju ning taevas läheb selgemaks.

Öö vastu esmaspäeva tuleb Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega. Liivi lahe ümbruses võib kohati sadada hoovihma ja on äikesevõimalus. Mujal on selge ja vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 12 kuni 18 kraadi.

Esmaspäeva hommik on mandril vähese, saartel vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 18 kuni 21 kraadi.

Päev on mandril vähese pilvisusega ja kuiv, saartel on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 25 kuni 30, rannikul kohati 20 kraadi.

Õhtu on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub ida- ja kirdetuul 2-8 m/s. Sooja on 20 kuni 26 kraadi.

Teisipäev möödub Eestis kuiva ja kuuma kõrgrõhkkonna seltsis.

Teisipäev ja kolmapäev tulevad kuumad. Teisipäev on kuiv, kolmapäeva päeval sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma. Öösiti on sooja 11-17, päevasel ajal 25-31, mere ääres kohati 20 kraadi.

Neljapäev peaks tooma loodusele kauaoodatud saju, mis algab pärast keskööd saartelt ja levib päeval edasi üle maa ida suunas. Vihmaga koos on mitmel pool äikest ja rahet. Vihmahooge jagub Eestisse ka reedeks. Öösiti on sooja 12-17, päevasel ajal 21-26 kraadi, sajupilvede all ja kohati rannikul on jahedam.