Ukraina tahab osta kuni 1000 Rootsi CV90 lahingumasinat

Ukraina on väljendanud huvi osta kuni 1000 Rootsi CV90 lahingumasinat. Tšehhi, Slovakkia ja Ukraina sõlmisid hiljuti ühise tahteavalduse memorandumi CV90 lahingumasinate soetamiseks.

Tšehhi vabariik, Slovakkia ja Ukraina allkirjastasid ühise tahteavalduse memorandumi, mille kohaselt teevad kolm riiki koostööd Rootsi päritolu CV90 lahingumasinate soetamiseks. Koostöölepe sõlmiti 15. juunil Brüsselis NATO kaitseministrite kohtumise raames, kirjutas Tšehhi militaarajakiri Czdefence.

Kokku lepitud koostöö raames kavatsevad kolm riiki teineteisega konsulteerida tehniliste nõuete ning siseriiklike kaitsetööstuse ettevõtete kaasamise osas. Samuti peaksid kolm riiki vahetama kogemusi lahingumasinate soetamise läbirääkimiste ja lepingute osas. Tšehhi kaitseminister Jana Černochová ütles, et kolmepoolne lepe näitab, et Ukraina on täievääriline partner.

Tšehhi on varem kiitnud heaks 246 CV90 lahingumasina soetamise Rootsi ettevõttelt BAE Systems-Hägglunds. Slovakkia tellis 152 CV9035 lahingumasinat. Ukraina on väljendanud soovi osta kuni 1000 CV90 lahingumasinat. Rootsi on praeguseks relvaabi käigus saatnud Ukrainale mitukümmend CV90 lahingumasinat. CV90 lahingumasinaid kasutab ka Eesti kaitsevägi.