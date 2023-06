Tanel Kiik: sisuline kompromiss peab sündima ikkagi parlamendis

Kiige sõnul ei arva ta erinevalt EKRE-st, et riigikohtu otsus oleks kuidagi kallutatud, vaid et riigikohus tegi oma tööd ning vajalik õigusselgus obstruktsiooni piiramise kohta on nüüd olemas.

"Aga samal ajal sisuline lahendus, sisuline kompromiss poliitilisel tasandil peab sündima ikkagi parlamendis," lausus ta.

Kiige sõnul peab siiski jääma võimalus pöörduda riigikohtu poole ka tulevikus, kui tekib põhimõtteline eriarvamus samalaadses küsimuses.

"Siis paratamatult ei saa seda hinnangut keegi teine anda kui riigikohus. See konkreetne etapp on nüüd vaieldud, nüüd tuleb edasi mõelda, kuidas parlamendis sügisel normaalset tööd teha nii et koalitsioon arvestaks, et nad pole seal üksinda, vaid sinna on valitud ka 41 opositsioonisaadikut," lausus Kiik.

Sügisese istungjärgu kohta märkis Kiik, et loodetavasti hakkab valitsus tegelema päriselu probleemidega ning sel juhul oleks tagatud ka opositsiooni koostöö.

"Majanduskriis, rahvastikukriis. Peamised väljakutsed, millega täna tuleks tegelda, on jäänud täiesti kõrvale /.../ ja siin on opositsioon kindlasti väga konstruktiivne," ütles ta.

Kiik lisas, et kõiksugu kompromissid eeldavad siiski, et ka koalitsioon on nõus vastu tulema. "Ühisosa saab tulla kahepoolselt. See, kas koalitsioon on sügisel kompromissivalmim kui praegu, näeme siis," lausus ta.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas jätta läbi vaatamata opositsioonisaadikute esitatud kaebuse riigikogu juhatuse otsuse peale lõpetada protseduuriliste küsimuste esitamine ning jätta rahuldamata kaebus otsuse suhtes lõpetada eelnõude ja arupärimiste üleandmine.