Analüütik: Venemaa on jäädavalt muutunud

Venemaa-eksperdi Konstantin Eggerti hinnangul on sõltumata Wagneri mässu lõpplahendusest Venemaa jäädavalt muutunud ja kui ka Venemaa liider Vladimir Putin peaks oma võimu säilitama, on ta püsivalt nõrgestunud.

"Putini olukord ei näe praegu väga hea välja, isegi kui Putin suudab selle sõjalise ohu likvideerida. Ta on nüüd igaveseks nõrgestatud. Tema enda kaaskonna silmis, Venemaa rohkete riigiteenistujate silmis, sadade tuhandete, kui mitte miljonite ametnike silmis, kes Putini jaoks Vene riiki töös hoiavad," kommenteeris Eggert "Aktuaalses kaameras".

"Režiim tuleb sellest muudetuna välja. Putin ei ole enam see Putin, kellena maailm arvas teda olevat. Ta on nõrgem, tema sõjavägi on rikutud ja nõrk ja tema riigiaparatuur on halvatud. Minu hinnangul ei ole see hea alus pikaajaliseks võimulpüsimiseks, isegi kui ta praeguse kriisiga hakkama saab," rääkis ta.