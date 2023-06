Lääneranna vallavolikogu koolide sulgemise otsust ei muutnud

Vallavolikogu liige Raul Oberschneider (Isamaa) esines istungil eelnõuga, millega sooviti märtsikuus tehtud volikogu koolide sulgemise ja klassiastmete vähendamise otsus kehtetuks muuta.

Eelnõus seisis, et koolide sulgemise otsus oli ennatlik ja läbimõtlemata ning on riivanud kohalike elanike õiglustunnet ja on ka koolide suhtes ebaõiglane.

Eelnõu poolt hääletas seitse ja vastu oli 12 liiget, seega ettepanek toetust ei leidnud.

Eelnõu ei toetanud ka Lääneranna vallavalitsus, mille teatel puudub omavalitsusel rahaline võimekus koolivõrku ülal pidada. Vallavalitsus leidis, et 24. märtsi otsus tagab siiski piisavad võimalused üldhariduse omandamiseks ja samal ajal vähendab valla kulubaasi hoonete ülalpidamiseks.

Vallavolikogu 24. märtsi otsus hõlmas endast sügisel Metsküla ja Lõpe kool sulgemist, Virtsu kooli muutmist põhikoolist neljaklassiliseks ning Varbla ja Koonga kooli muutmist 2024. aasta sügisest kuueklassiliseks. Neist Metsküla algkool valiti hiljuti aasta kooliks.

Otsusele vastu seisvad kohalikud lapsevanemad pöördusid Tallinna halduskohtusse ning nii Lõpe, Virtsu kui ka Metsküla kool said kohtus esialgse õiguskaitse. Vald otsustas omakorda Virtsut puudutava otsuse vaidlustada ning plaanib sama teha ka Metsküla ja Lõpe kooli osas.

Lääneranna vald asub Pärnumaal. See loodi 2017. aastal kui ühinesid kaks valda Pärnumaalt (Koonga ja Varbla) ning kaks valda Läänemaalt (Hanila ja Lihula). 1. jaanuari seisuga elas vallas 5199 inimest, neist 1105 vallakeskuses Lihulas.

Lääneranna vallas on praegu üks gümnaasium (Lihulas) ning kuus alg- või põhikooli. Lihulas on lisaks kaks huvikooli ja lasteaed. Vallas tegutsevad kaks erahuvikooli. Lasteaiarühmad on Koonga koolis, Kõmsi lasteaed-algkoolis, Lõpe koolis, Varbla koolis ja Virtsu koolis.