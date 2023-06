Võrklaeva eramu ehitus tekitab koduvallas juba aastaid küsimusi

Reformierakondlasest rahandusminister Võrklaev on pärit Rae vallast. Ta kasvas seal üles, lahkudes vaid õpinguteks ja naastes töötas ennast üles vallavalitsuse süsteemis, tõustes viimaks vallavanemaks. Vallavanemana õnnestus Võrklaeval ka endale kodu ehitada Rae valda – maja Pirita jõe kaldale.

Kevadel uue koalitsiooni kokkupaneku järel, kui endisest riigikogu rahanduskomisjoni juhist sai rahandusminister, kerkis opositsiooni häälekandjas üles tema maja küsimus.

EKRE portaal "Uued uudised" üllitas artikli pealkirjaga "Koalitsioonikaaslane kritiseerib tulevase rahandusministri tegevust vallavanemana". Sisult refereeris lugu Mati Sareveti 2020. aasta sotsiaalmeediapostitust grupis "Rae valla asjad", kus endine reformierakondlane ja praegu valitsuskoalitsioonis oleva Eesti 200 ridadesse kuuluv mees heitis Võrklaevale erinevaid asju ette.

Praegugi veel on see postitus avalik. Sarevet ütleb selles, et Võrklaev on vallavanemaks olemise ajal saanud isiklikku kasu eriti suures ulatuses, peamiselt seoses oma kodu ehitamisega. Samuti märgib Sarevet, et on enda koostatud materjalid edastanud õiguskaitseorganitele. Etteruttavalt: mingisugust menetlust algatatud ei ole.

Võrklaev helistab ajakirjanikule ise. Nagu tihti juhtub, üritab veenda, et teemat ei ole, tegemist on vana asjaga, Sarevetil on tema vastu isiklik vimm ja ka teised ajakirjanikud on asja uurinud, kuid sellest aru saades jätnud teema kajastuseta.

Võrklaev on nõus teemat selgitama ligi tunni, kuid ei ole nõus enda öeldu avaldamisega.

Hiljem, pärast selle uudise ilmumist, helistas Võrklaev ERR-i ajakirjanikule ja ütles, et teda on maja teemaga kiusatud ligi kaheksa aastat. Ta lubas ka saata kirjaliku kommentaari, mille leiab loo lõpuosast.

Sarevet see-eest on jätkuvalt valmis kolme aasta taguses postituses kirjutatut kordama. Ta kirjeldab Rae valda kui tõelist korruptsioonipesa, kus Mart Võrklaeva tegevus oli kirss tavapärasel korruptsioonitordil. Sareveti sõnul on aastaid vallas viljeletud totaalset õiguslikku nihilismi ja tema on üritanud sellele vastu seista.

Aga tagasi Võrklaeva maja juurde. Nagu öeldud, paikneb Võrklaeva maja Pirita jõe kaldal. Kinnistu algne omanik oli vanem naine, kelle kuulunud maa oli detailplaneeringu järgi maatulundusmaa ehk sellele eluhooneid ehitada ei saanud. Maa-asju ajas tema tütar.

Tütre sõnul soovis ta teada saada, mida oleks võimalik antud krundiga ette võtta. Sellele puudus eraldi juurdepääs ja planeeringu järgi sinna ju ehitada ei saanud. Ta pöördus 2014. aastal Rae vallavalitsuse poole, et teada saada, mis oleksid mõistlikud edasised sammud. Rae vallas suhtles ta vallavalitsuse töötaja Siim Oravaga.

Ost

Siim Orav oli just tõusnud planeeringute nooremspetsialistist valla peaarhitektiks. Kuna valla senine peaarhitekt siirdus lapsehoolduspuhkusele, tegi Võrklaev Oravale ettepaneku amet enda kanda võtta, rääkis Orav.

Praeguseks on Orav Rae vallast juba mitu aastat eemal ja töötab Pärnu linnaarhitektina.

Orava sõnul tutvus ta maaomaniku maa ja tema murega ning pöördus seejärel väljaspool tööaega, erameililt maaomaniku tütre poole ettepanekuga 1,2-hektariline kinnistu ära osta. Maaomaniku tütar ütles, et kuivõrd tal oli raha kiiresti vaja, siis pidas ta nõu ühe maakleriga ja leppis Oravaga kokku maa müügis umbes 30 000 kuni 40 000 euro eest.

See oli esimene kord, kui Orav midagi sellist tegi – võttis ühendust valla poole pöördunud inimesega, ostis temalt kinnisvara ja asus seda arendama, ütles ta. Orav rääkis, et kinnistut nähes tekkis tal sinna soov endale maja ehitada. Seni elas ta Tallinnas üürikorteris ja maale maja ehitada tundus hea plaan.

Küll mitte tervele krundile. Enda sõnul oli tal juba algusest selge, et 1,2 hektari suurune kinnistu annab pooleks jagada ja teise poole maha müüa. Seda, et ta oleks oma plaanides kuidagi Võrklaeva huvidega arvestanud, ta eitab.

Orav ütles, et tal tuli mõte ja siis asus tegutsema.

"Huvi tuli sellest, et olin oma elus jõudnud sinna faasi, et soovisin oma kinnisvara. Kuna ma igapäevaselt konsulteerisin või soovitasin teistele, mida nad oma maadega teha saavad, siis leidsin, et miks ma ei või siis ise neid soovitusi kuulata ja tundus huvitav kinnistu," ütles Orav.

2014. aasta 10. aprillil ostis Orav kinnistu. 28. aprillil esitas Orav Rae vallale taotluse detailplaneeringu algatamiseks omandatud kinnistul. Detsembris sai detailplaneering kehtestatud, krundid kaheks jaotatud ja sinna võis nüüd hooneid ehitada.

Orav ütles, et Rae valla töötajana taandas ta end kõigist tema kinnistuga seotud menetlustest. Siiski liikusid asjad vallas tempokalt. Orav ütles, et tal oli siiski tarvis ka üsna suuri kulutusi teha, et veenda naaberkinnistu omanikku lubama juurdepääsutee rajamist, ehitades vastutasuks ühiskasutusse jäänud puurkaevu.

Müük ja projekteerimine

Kui esialgu kinnistut soetades Oraval enda sõnul ei olnud selgust, kellele võiks müüa teise kinnistupoole, siis Võrklaevaga koos töötades tekkis tal mõte, et Võrklaev võikski just ta naabriks saada.

"Tema oli teadlik, et selline kinnistu on ja kuna ta on ise Patika juurtega inimene, siis ta soovis ka oma kodukohas edasi elada. Oma kinnistul," ütles Orav. Seda, et ta oleks kuidagi juba alguses vallavanema Võrklaeva huvides kinnisvara omandanud, Orav eitab.

Orav ütles, et pikki läbirääkimisi ei peetud ja üsna kiiresti jõuti tehinguni. Müügilt ta enda sõnul suurt midagi ei teeninud, kuigi märkis, et ostis kinnistu maatulundusmaana ja müüs elamumaana. 23. veebruaril 2015 ostis Võrklaev poole Oravale kuulunud kinnistust ja sai hakata tegelema sinna maja ehitamisega.

Esmalt oli vaja maja projekteerida. Projekteerimise otsustas Võrklaev tellida teiselt valla töötajalt, kellega, tõsi küll, sel hetkel töösuhe oli peatunud – eelmiselt valla peaarhitektilt Stina Metsiselt. Samalt inimeselt, kes lapsehoolduspuhkusele siirdudes vabastas koha Oravale.

Metsisele kuuluva arhitektuuriettevõtte kodulehel on Võrklaevale projekteeritud 276-ruutmeetrine kahekorruseline hoone jätkuvalt referentsina üleval.

Metsis ütles, et ta oli parasjagu lapsega lapsehoolduspuhkusel, kui Võrklaev tuli tema juurde ettepanekuga maja projekteerida.

"Tema tellis minult töö ja tema maksis mulle selle eest," rääkis Metsis. Ta ütles, et täpselt küll ei mäleta, millal, kuid tema ettevõtte kodulehekülje andmetel projekteeris ta maja 2014. aastal ja ehitatud sai see 2016. aastal. Ehk siis näib, et projekteerimine algas juba enne seda, kui Võrklaev ametlikult maa omanikuks sai.

Ehitamisest

Ka ehitusteenuse otsustas Võrklaev tellida endiselt kolleegilt, seekord Rae valla eelmise vallavanema Veigo Gutmanni ehitusfirmalt Hansaviimistluse OÜ.

Gutmannil oli ka oluline roll Võrklaeva poliitikukarjääris. Gutmann nimelt anti kohtu alla toimingupiirangu rikkumise eest, kui ta vallavanemana menetles detailplaneeringut kinnistu osas, milles tal oli majanduslik huvi. 2014. aastal mõisteti ta süüdi.

Kui Gutmann kriminaalasja tõttu 19. juunil 2012. aastal tagasi astus, tänas ja tunnustas ta noorte tegijatena teiste hulgas nii Mart Võrklaeva, Siim Oravat kui ka Stina Metsist. Gutmanni abiga sai 2007. aastast Rae vallas töötanud ja 2012. aasta veebruaris abivallavanemaks saanud Võrklaevast Rae uus vallavanem. Usalduse vormistas Võrklaev 2013. aasta valimistel, mille tema juhitud Reformierakonna nimekiri Rae vallas võitis.

Mõni aasta hiljem hakkas Gutmanni firma Võrklaeva maja ehitama.

Mati Sarevet ütleb, et kui Gutmann Võrklaeva maja ehitas, oli Hansaviimistlusel lepingulisi suhteid vallaga ning vald menetles ka Gutmanni soovitud detailplaneeringut. See iseenesest ei ole kuidagi keelatud, kui keegi toimingupiirangut ei riku.

Gutmann ütles, et kuigi ta ettevõte Võrklaeva maja ehitas, siis mingisugust huvide konflikti ei esinenud. Jah, ta ise ja tema ettevõte on vallaga eri lepingutes olnud ja on ka muid suhteid vallaga, kuid ei midagi tavapäratut.

"Ma ise elan siin, mu lapsed on siin koolis käinud. Ma olen ise volikogu esimees ja vallavanem olnud. Mis ma pean siit vallast ära kolima, et mind ükskord rahule jäetaks? Kõigis maailma hädades mind ei süüdistataks? Mis ma tegema pean? Öelge, mida te tahate?" küsis Gutmann.

"No otse loomulikult ma olen seotud. Mul naine töötab koolis. Mul laps käib koolis. Mul lapsed elavad siin. Mul töötajad töötavad siin. Mul ettevõte on siin. Ma olen terve elu siin elanud. Kuidas te saate mulle ette heita, et ma olen Rae vallaga seotud? Loomulikult ma olen Rae vallaga seotud," lisas ta.

Gutmanni sõnul on ta ettevõte ehitanud suure hulga igasuguseid objekte ja ettevõtjana jääb arusaamatuks, miks ta ei peaks ehitama kellelegi maja lihtsalt seepärast, et ta kedagi tunneb. "Muidugi ma tunnen inimesi. Reaalselt, kas sa kujutad ette, et keegi saab vallavanemaks, kes kedagi ei tunne? Või keegi saab volikogu esimeheks, kes kedagi ei tunne?"

"Miks kõik arvavad, et Veigo läheb vallamajja ja kõik viskavad kulpi? Ei viska. Sama moodi venivad asjad ja jäävadki venima. Kas ma pean seda kuskile kurtma minema? Ma küll ei tunne, et mulle eeliseid tehakse. Pigem tõmmatakse viimast vinti, et keegi jälle ei ütleks midagi," märkis Gutmann.

Edasi

Võrklaev saab oma maja 2016. aastal püsti. Talle kinnistu müünud Oraval samas kõrvalkinnistul kuidagi ehitamiseks ei lähe.

Orav ütles, et plaanid muutusid. Elukaaslane ei soovinud enam maale kolida. Nii otsustas Orav talle kuuluva kinnistu ära müüa, et raha vabastades endale Tallinnasse korter osta.

Kinnistu ostmisest oli huvitatud Võrklaeva parteikaaslane ja sõber Gerli Baida (praegu sotsiaalkaitseministri nõunik) ja tema abikaasa Oliver Baida. Seejuures on Oliver Baida isa Andres Baida staažikas reformierakondlane. Baidade maja sarnaneb visuaalselt Võrklaeva majaga. Gutmann ütles, et seda tema ei ehitanud.

Orav eitas kategooriliselt, et ta oleks kuidagi Võrklaeva huvides toimetanud või tema variisik olnud. Lihtsalt plaanid elus muutusid. Raha Orav enda sõnul oma kinnisvaraarenduse pealt eriti ei teeninud.

Huvitavaid kokkusattumusi on veel. Kui aastaid läks hoonete kõrvalt mööda vihmaga mudane ja kuivaga tolmav kruusatee, siis 2021. aasta oktoobris sai ka see mure lahendatud. Tee on nüüd kaetud viisaka ja sileda asfaldiga, kust ei puudu ka kõnnitee.

Vallale läks tee asfalteerimine koos uue silla ehitamisega maksma umbes miljon eurot.

Võrklaeva hinnang

Võrklaev ütles kirjalikult saadetud kommentaaris, et ta on oma maja ehitanud kõiki seadusi järgides ja vajadusel ka ennast otsustest taandades ning midagi seadusevastast kuskil ei ole. Teema tõstatus on tema sõnul isiklik kättemaks.

Ühtegi välja toodud fakti Võrklaev samas kahtluse alla ei sea.

"Täna ERR-is avaldatud lugu on aastatepikkuse ristiretke tulem, mis on tingitud sellest, et ma nii ametniku kui ka hiljem ise vallavanemana hoidsin sirget selga ja ei olnud nõus tegema ühele Rae vallas maid omavale perekonnale erandeid. Selle eest on ka valda kohtus hagetud ning vald on kohtus õiguse saanud," märkis Võrklaev.

"Ühel hetkel asus see inimene otsima võimalusi isiklikuks kättemaksuks, seda on ta teostanud kirglikult ja lausa fanaatiliselt. Avaldused minu suhtes on selle aja jooksul esitatud kõikidele uurimisorganitele, kõikidele meediaväljaannetele ja jagatud oma fantaasia vilju religioosse järjekindlusega ka sotsiaalmeedias."

"Iga minu tööalane saavutus on seda kibestumist ainult süvendanud ja iga ametikoht on olnud uus võimalus teema jälle üles võtta. Minu suhtes ei ole uurimisorganite poolt ühtki menetlust algatatud ning selle isiku fantaasiate avaldamiseks on põhjust leidnud vaid sellised "väljaanded" nagu Nelli Teataja ja Uued Uudised. Nüüd meie rahvusringhääling kahjuks arvas, et sellest saaks toreda "suvelugemise" ja otsustas selle nimistuga ühineda."

"Kõnealune kinnistu ja sinna ehitatud maja on planeeritud, ehitatud ja rahastatud kõiki seadusi jälgides ning kus vajalik, end otsustest taandades. Olen alati olnud teadlik kõrgendatud huvist enda tegemiste vastu avaliku teenistujana, mis on andnud veelgi enam põhjust teha asju korralikumalt, kui seda võiks oodata ükskõik milliselt eraisikult."

"Viimaks - kõik need aastate jooksul selle perekonna poolt loobitud süüdistused minu suunal on sulaselge laim, mille sisu naeruväärsuse ja mitte tõsiseltvõetavuse tõttu ei ole ma siiani ka enda maine kaitseks midagi ette võtnud ega pea vajalikuks ka rohkem sel teemal kommantaare anda."