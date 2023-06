USA ülemkohus lükkas tagasi Bideni õppelaenu tühistamise plaani

Ameerika Ühendriikide ülemkohus blokeeris reedel USA haridusministeeriumi otsuse tühistada kuni 20 000 dollari ulatuses õppelaenu tagasimaksed miljonitele ameeriklastele, vahendas Politico. Õppelaenu tagasimaksete osaline tühistamine oli üks märgiline Joe Bideni valimislubadus USA presidendiks kandideerides.

USA ülemkohus tegi otsuse häältega 6:3. Kohtu konservatiivsete kohtunike enamus ei nõustunud Bideni administratsiooni argumentidega nagu saaks USA valitsus tühistada suures mahus õppelaene tuginedes koroonapandeemia aja erivolitustele. Politico spekuleeris, et tagasilöök USA ülemkohtus tõenäoliselt suurendab survet Bideni administratsioonile progressiivsete huvigruppide poolt, kes soovivad jätkuvalt õppelaenude tühistamist.

USA valitsuse plaani kohaselt oleks kustutatud ligikaudu 400 miljardi dollari väärtuses õppelaenu tagasimakseid. USA haridusministeeriumi eelmise aasta võlatühistamise plaan oleks mõjutanud 16 miljonit USA kodanikku.

Bideni administratsioon on varem väitnud, et õppelaenu tagasimaksete tühistamine on tarvilik pankrotilaine vältimiseks, kuna USA valitsus kavatseb peale koroonapandeemia lõppu asuda taas õppelaenu tagasimakseid küsima. Pandeemia tõttu peatati õppelaenu tagasimaksed kolmeks aastaks.