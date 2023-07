Volikogu palub ministeeriumil jätta Viljandi uus muinsuskaitsekord kinnitamata

Viljandi linnajuhtidele ei meeldi sugugi, et riik hakkab muinsuskaitseameti kätega tegema Viljandis otsuseid, mis on tegelikult kohaliku omavalitsuse pädevuses.

"Viljandi järve ääres on suur rannaala. Kui see kaitsekord saab kehtestatud, siis ei saa me enam rääkida sellest, et võib-olla Viljandi linn tahab teha sõudestaadioni või sinna mingisugust seiklusparki, millest on juttu olnud. Sest kaitsekord ütleb, et sinna tohib panna pingid ja võib-olla väikesed jalgrajad ja ongi kõik. Samamoodi, kas on tõesti riigi asi öelda, missugused puud ja kus Viljandis peavad kasvama. Või seda, et kas vanalinnas tohib autosid parkida või missugune autoliiklus peab olema," rääkis Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin.

Muinsuskaitseamet kinnitab aga, et uue korra koostajad arvestasid mitmeid Viljandi linna ettepanekuid. Näiteks jagati muinsuskaitsela kolmeks piirkonnaks, millel kehtivad erinevad nõuded. Kuid puude raiumise, kõrghaljastuse rajamise või rannaala planeerimise juures on muinsuskaitsel kohustus kaasa rääkida juba praegu.

"Ekspertiisis välja toodud väärtuslike haljasalade hulga tuntav vähendamine oli ka Viljandi linnavalitsuse ettepanek. Nii et need kõik on sisse läinud," ütles muinsuskaitseameti ehituspärandi kaitsekorralduse juht Kaire Tooming.

"Kui rääkida näiteks parkimisest, siis parkimise puhul on põhimõte toodud sisse ajaloolise linnatuumiku kohal, et maapealseid parklaid ei rajata. Ja seda siis sellepärast, et säilitada Viljandi linna armsat, kena miljööd. Kui me oleksime võtnud arvesse kõiki Viljandi linnavalitsuse ettepanekuid, siis paraku oleksime me läinud vastuollu muinsuskaitseseadusega," rääkis Tooming.

Praegu kehtiv Viljandi muinsuskaitseala põhimäärus on muinsuskaitseameti hinnangul napp ja karm. Uus kord leevendab kinnistuomanikele seatud piiranguid, samuti viiakse see kooskõlla uuenenud muinsuskaitseseadusega.

Eelöeldust hoolimata Viljandi linn oma nõudmistest ei tagane.

"Me ootame seda, et see kaitsekord saadetaks kultuuriministeeriumi poolt muinsuskaitseametisse tagasi ja muinsuskaitseamet ka sisuliselt teeks koostööd Viljandi linnaga, kuulaks Viljandi linna inimeste, volikogu, valitsuse soove," sõnas Märtin.