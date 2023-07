Pruunsild annetas opositsioonile miljon eurot, Keskerakond tagastab raha

Delfi andmetel toimus hääletus ja Keskerakond otsustas kogu summa tagasi maksta.

"Seda mõtet toetasid Mihhail Kõlvart ja tema toetajad. Väidetavalt ei tahtnud nad, et oleks pandud kunagise nn EKREIKE valitsuse sildi alla. Pluss ei soovitud võtta toetust ärimehelt, kes ise uurimise all," kirjutas Delfi.

Prokuratuur on Pruunsillale ning Tartu endisele abilinnapeale Priit Humalale (Isamaa) esitanud kahtlustuse korruptsioonikuriteos, mis seisneb toimingupiirangu rikkumises vana Eesti Rahva Muuseumi (ERM) hoone müügi otsustamisel. Pruunsild ja Humal kinnitavad, et pole teinud ühtegi korruptiivset tegu.

Kõlvart ütles Delfile, et Keskerakond on olukorras, kus nii poliitilises kui ka õiguslikus plaanis saab sellest annetusest teha järeldusi, mis on erakonna suhtes eksistentsiaalse tähendusega. "Esiteks peame tunnistama, et erakond on kriminaalkorras karistatud ja kahjuks on nii, et see on fakt, mitte hinnang, et ka annetaja on kriminaalmenetluse osaline. Teiseks, kõik suuremad erakonna skandaalid, aga ka kohtusaagad on seotud just annetustega," selgitas ta.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid märkis, et erakonnas on tugev konflikt: "Mihhal Kõlvart on otsustanud torpedeerida erakonna arendamist Jüri Ratase poolt."

Isamaad toetas Pruunsild 400 000 euroga, EKRE-t 300 000 euroga. Ka varem on Pruunsild Isamaad, kuhu ta ise kuulub, toetanud suurte summadega.

Pruunsild ütles Postimehele, et tahtis oma annetusega tunnustada neid erakondi, kes sündimuse suurendamise olulisusest aru saavad.

"Need kolm erakonda jäid ju selgelt teisele poolele, kui valitsuskoalitsioon perehüvitisi vähendas – mis muu veel näitab, kes saab teemast aru ja kes ei saa aru?!" küsis ettevõtja.

Pruunsilla sõnul pärines annetusraha Bigbankist saadud dividendidest ehk tegemist oli tema isikliku rahaga. Ta lisas, et ei kavatse erakondadelt aru pärida, mida nad rahaga teevad, sest erakondadel on erinevad praktikad.

"Ma väga loodan, et neil erakondadel on tarmukust neil [sündimust toetavatel] seisukohtadel veel pikka aega püsida," sõnas Parvel Pruunsild.