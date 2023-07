Karilaid: Keskerakond vajab kiiresti erakorralist kongressi

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et vastuolud Keskerakonna eesti ja vene tiiva vahel on olnud pikka aega ning seda saab lahendada vaid erakorralise kongressiga, kus valitaks nii erakonna esimees kui ka uus juhatus.

"Erakond vajab erakorralist kongressil, see on minu isiklik arvamus. Kui Jüri Ratas erakonna esimehena ei saa oma mõtteid ja ideid ellu viia, kui Mihhail Kõlvarti leer on otsustanud takistada töö tegemist, siis tuleb need argumendid ja erakonna tänane olukord viia erakonna liikmete palge ette ja võtta uus mandaat. Siis on näha, kuidas ja kellega Keskerakond edasi liigub," ütles Karilaid.

Ta avaldas arvamust, et erakorraline kongress tuleb kokku kutsuda võimalikult kiiresti.

"Kui veel kuu tagasi oli lootus, et erakonnas on töörahu tagatud ja erakonna volikogu otsusega lepitakse, siis leppimatus on nii suur ja vajadus kongressi järele on karjuv. Olukorras, kus Jüri Ratase toetus peaministri positsioonile on esimene eelistus Kaja Kallasele, selles olukorras Ratase tegevuse pidev õõnestamine – ma arvan, et tuleb erakonna esimehele, aga ka juhatusele võtta uus mandaat."

Küsimusele, kas leppimatus erakonnas on nii suur, et see võib viia ka erakonna lagunemiseni Ratase ja Kõlvarti toetajate vahel, vastas Karilaid, et kui poliitikas on terav konflikt, on stsenaariume erinevaid.

"Milline saab olema Keskerakonna roll ja positsioon lähiajal, selle saabki panna paika erakonna erakorralisel kongressil. Kas erakond suudab leppida ja leida tasakaalu eesti ja vene tiiva vahel? Keskerakonna positsioon nõrgenes kui Vene föderatsioon alustas sõda Ukrainas. Eesti pool sai pihta ja vene pool tardus ning endist kodurahu foorumi poliitilist mõtet edasi viia vanaviisi ei saa. Need vastuolud on olnud päris pikka aega, nüüd on see ka avalikkuse ees. Mõistlik on need asjad ära klaarida erakorralisel kongressil," ütles Karilaid.